Gucci создали муралы в Нью-Йорке, Милане, Лондоне5
Теперь прикоснуться к искусству сможет каждый турист
Продолжая сюжет рекламной кампании сезона pre-fall 2019, которую Алессандро Микеле снял в археологическом парке Селинунт на острове Сицилия, бренд расписал несколько стен в разных городах в поддержку предосенней коллекции.
Микеле объединил на муралах античность и современность. В версии Gucci древнегреческий пир — это встреча друзей и любовников, во время которой они обсуждают философские и политические проблемы, читают стихи, занимаются спортом и танцуют.
Разрисованные стены смогут увидеть жители и гости Мехико, Нью-Йорка, Милана, Лондона, Гонконга и Шанхая.
Джерело: Buro 24/7