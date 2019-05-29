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    Gucci создали муралы в Нью-Йорке, Милане, Лондоне5

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    Gucci создали муралы в Нью-Йорке, Милане, Лондоне5

    Теперь прикоснуться к искусству сможет каждый турист

    Продолжая сюжет рекламной кампании сезона pre-fall 2019, которую Алессандро Микеле снял в археологическом парке Селинунт на острове Сицилия, бренд расписал несколько стен в разных городах в поддержку предосенней коллекции.

    Микеле объединил на муралах античность и современность. В версии Gucci древнегреческий пир — это встреча друзей и любовников, во время которой они обсуждают философские и политические проблемы, читают стихи, занимаются спортом и танцуют.

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    Gucci создали муралы в Нью-Йорке, Милане, Лондоне5
    Gucci создали муралы в Нью-Йорке, Милане, Лондоне5

     Разрисованные стены смогут увидеть жители и гости Мехико, Нью-Йорка, Милана, Лондона, Гонконга и Шанхая.


    Джерело: Buro 24/7

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