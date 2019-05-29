Новая стрижка и забавные штаны: Ким Кардашьян не устает удивлять



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Ким Кардашьян Фото: Legion Media

Звезда реалити шоу не перестает удивлять

Ким Кардашьян использует все грани своей фантазии, чтобы ни один ее выход в свет не остался незамеченным. Вчера папарацци сняли ее на выходе из мексиканского кафе Plata Taqueria & Cantina в Калабасасе в компании сестры Хлое и бывшего мужа другой сестры, Скотта Дисика. Впрочем, примечательной в данном случае была не компания Ким, а ее новый образ - звезда отказалась от длинных волос в пользу геометричного каре, а свой образ посвятила новому «увлечению» своей семьи - религии.

Последние месяцы Кардашьян-Уэст стали активными прихожанами церкви, и даже своего младшего сына Ким и Канье назвали символично - Псалмом. Продолжая начатый курс, Ким вышла в свет в штанах с надписью "Доверяй Богу". Оценят ли прихожане церкви в Калабасасе, куда Ким с Канье и детьми ходят почти каждые выходные, выбор такого наряда - под большим вопросом.

Джерело: Hello!