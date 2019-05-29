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    Жизнь

    Новая стрижка и забавные штаны: Ким Кардашьян не устает удивлять

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    Ким Кардашьян - Новая стрижка и забавные штаны: Ким Кардашьян не устает удивлять
    Ким Кардашьян
    Фото: Legion Media

    Звезда реалити шоу не перестает удивлять

    Ким Кардашьян использует все грани своей фантазии, чтобы ни один ее выход в свет не остался незамеченным. Вчера папарацци сняли ее на выходе из мексиканского кафе Plata Taqueria & Cantina в Калабасасе в компании сестры Хлое и бывшего мужа другой сестры, Скотта Дисика. Впрочем, примечательной в данном случае была не компания Ким, а ее новый образ - звезда отказалась от длинных волос в пользу геометричного каре, а свой образ посвятила новому «увлечению» своей семьи - религии.

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    Новая стрижка и забавные штаны: Ким Кардашьян не устает удивлять
    Новая стрижка и забавные штаны: Ким Кардашьян не устает удивлять
    Новая стрижка и забавные штаны: Ким Кардашьян не устает удивлять
    Фото: Legion Media

    Последние месяцы Кардашьян-Уэст стали активными прихожанами церкви, и даже своего младшего сына Ким и Канье назвали символично - Псалмом. Продолжая начатый курс, Ким вышла в свет в штанах с надписью "Доверяй Богу". Оценят ли прихожане церкви в Калабасасе, куда Ким с Канье и детьми ходят почти каждые выходные, выбор такого наряда - под большим вопросом.

    Джерело: Hello!

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