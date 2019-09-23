  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Бывшая невеста Кличко опубликовала фото без одежды

    • Розсилка
    Бывшая невеста Кличко опубликовала фото без одежды

    Экс-невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери представила несколько фото в купальнике 

    Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери поделилась в своем Instagaram новыми фото, на которых можно рассмотреть ее фигуру.

    Артистка во время фотографирования позирует на яхте. На ней — темный купальник, благодаря чему можно рассмотреть ее татуировку. Хайден улыбается и не смотрит в камеру.

    22_09_haydi1-640x414
    instagram.com/haydenspanettiere

    За день пост собрал более тысячи лайков и множество положительных отзывов от подписчиков.

    Напомним, на днях актрису заметили на улице вместе с братом, Заком Хикерсоном, начинающего актера Брайана Хикерсона. Известно, что последний жестоко избивал актрису, из-за чего та была вынуждена обратиться в полицию.

    Зак и Хайден держались за руки и выгладили счастливыми. О парне пока известно немного: он – пастор из Южной Каролины, который основал церковь в городе Гринвилл.

    Джерело: politeka.net

    Читайте також
    знаменитости фотография актриса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ