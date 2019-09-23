Бывшая невеста Кличко опубликовала фото без одежды



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Экс-невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери представила несколько фото в купальнике

Бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко, американская актриса Хайден Панеттьери поделилась в своем Instagaram новыми фото, на которых можно рассмотреть ее фигуру.

Артистка во время фотографирования позирует на яхте. На ней — темный купальник, благодаря чему можно рассмотреть ее татуировку. Хайден улыбается и не смотрит в камеру.

instagram.com/haydenspanettiere

За день пост собрал более тысячи лайков и множество положительных отзывов от подписчиков.

Напомним, на днях актрису заметили на улице вместе с братом, Заком Хикерсоном, начинающего актера Брайана Хикерсона. Известно, что последний жестоко избивал актрису, из-за чего та была вынуждена обратиться в полицию.

Зак и Хайден держались за руки и выгладили счастливыми. О парне пока известно немного: он – пастор из Южной Каролины, который основал церковь в городе Гринвилл.

Джерело: politeka.net