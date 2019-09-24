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    Фото

    Украинка фотографирует сестер Кардашьян, Диту фон Тиз и Джессику Альбу

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    Украинка фотографирует сестер Кардашьян, Диту фон Тиз и Джессику Альбу
    fw-daily.com

    Семейство Кардашьян — самый большой поклонник творчества Самсоновой

    Фотограф Саша Самсонова родилась в Ужгороде, выросла и работала в Киеве, а пять лет назад переехала в США, где живет и снимает знаменитостей.

    Ее фото обнаженной Кайли Дженнер для Playboy имели эффект разорвавшейся бомбы, собрав 14 млн лайков в Instagram. На них самая молодая миллиардерша планеты, бизнесвумен и звезда Instagram была одета только в шляпку.

    Лос-Анджелес Саша Самсонова уже считает своим домом. Здесь планирует жить и снимать фильмы. Голливудских звезд украинка называет своими друзьями. 

    Саша с детства увлекалась фотографией. Уже в 17 лет она сняла первые серьезные работы для украинского Harper’s Bazaar.

    В 2010 году она приняла участие в проекте журнала Pink «Женщины до 10 утра», отсняв звезд украинского шоу-бизнеса.

    В 2013 году Самсонова сделала бэкстейдж-фотосессию на съемках клипа Джона Ледженда All of Me. Через год она переехала в Лос-Анджелес.

    Музой нового периода творчества Самсоновой стала модель Кайли Дженнер. Девушки познакомились в 2015 году. Кайли заказала Саше фотосессию на свое 18-летие. С тех пор они практически неразлучны.

    Самсонова снимает Кайли не только для ее Instagram, но и для рекламных кампаний и лукбуков бренда Kendall + Kylie.

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    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova
    instagram.com/sashasamsonova

    Кендалл Дженнер тоже не раз попадала в объектив любимого фотографа сестры. Впрочем, ее вкусу и чувству стиля доверяют многие звезды американского шоу-бизнеса.

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