Украинка фотографирует сестер Кардашьян, Диту фон Тиз и Джессику Альбу

Семейство Кардашьян — самый большой поклонник творчества Самсоновой

Фотограф Саша Самсонова родилась в Ужгороде, выросла и работала в Киеве, а пять лет назад переехала в США, где живет и снимает знаменитостей.

Ее фото обнаженной Кайли Дженнер для Playboy имели эффект разорвавшейся бомбы, собрав 14 млн лайков в Instagram. На них самая молодая миллиардерша планеты, бизнесвумен и звезда Instagram была одета только в шляпку.

Лос-Анджелес Саша Самсонова уже считает своим домом. Здесь планирует жить и снимать фильмы. Голливудских звезд украинка называет своими друзьями.

Саша с детства увлекалась фотографией. Уже в 17 лет она сняла первые серьезные работы для украинского Harper’s Bazaar.

В 2010 году она приняла участие в проекте журнала Pink «Женщины до 10 утра», отсняв звезд украинского шоу-бизнеса.

В 2013 году Самсонова сделала бэкстейдж-фотосессию на съемках клипа Джона Ледженда All of Me. Через год она переехала в Лос-Анджелес.

Музой нового периода творчества Самсоновой стала модель Кайли Дженнер. Девушки познакомились в 2015 году. Кайли заказала Саше фотосессию на свое 18-летие. С тех пор они практически неразлучны.

Самсонова снимает Кайли не только для ее Instagram, но и для рекламных кампаний и лукбуков бренда Kendall + Kylie.

Кендалл Дженнер тоже не раз попадала в объектив любимого фотографа сестры. Впрочем, ее вкусу и чувству стиля доверяют многие звезды американского шоу-бизнеса.