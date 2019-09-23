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    Фото

    Зинченко женится на Владе Седан: фото сексапильной журналистки

    • Розсилка
    Зинченко женится на Владе Седан: фото сексапильной журналистки
    segodnya.ua

    Сексапильная журналистка готовится стать супругой самого дорогого украинского футболиста

    Украинский легионер Ман Сити Александр Зинченко и его подруга журналист Влада Седан в данный момент самая обговариваемая пара в украинском футболе.

    Влада дала повод в очередной раз о них поговорить, опубликовав загадочное фото в Instagram. Интересным фактом является кольцо на ее безымянном пальце правой руки – туда кольцо одевают после сделанного предложения.

    Ранее, лидер сборной Украины Александр Зинченко и его возлюбленная – журналистка Влада Седан – устроили горячие разборки в Instagram. Причиной послужил внешний вид Влады на конкурсе красоты «Мисс Украина».

    Влада Седан появилась на нем в эффектном красном костюме. Однако увидев это фото своей девушки в соцсети, Александр Зинченко тут же указал ей в комментариях: «Manchester is blue».

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    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan
    instagram.com/v.lada_sedan

    «Пусть все знают, что ты мне не разрешаешь носить вещи красного цвета», – тут же в ответила на укол своего бойфренда Александра Зинченко журналистка Влада Седан.

    Джерело: segodnya.ua

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