Украинская мавка: Елена Кравец удивила неожиданным образом



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instagram.com/lennykravets

Елена Кравец не смогла не поделиться атмосферными снимками, которые получились совершенно случайно

В официальном Instagram-аккаунте Елена Кравец опубликовала новые фотографии. На снимках комедийная актриса предстала в не совсем привычном образе.

Два снимка выполнены в лаконичных черно-белых тонах, что создает непередаваемую атмосферу таинственности и «настоящести».

На Елене – легкая вышитая рубашка свободного кроя. Но самым главным аксессуаром и акцентом является красивый венок на голове звезды. Немного завитые локоны подчеркивают некую небрежность и естественность образа.

В комментариях подписчики сразу нашли точное определение такому непривычному перевоплощению: «Мавка!».

Но не только образ вызвал восторг. Кравец полюбилась зрителям за умение красиво преподносить натуральную красоту и не вмешиваться в подаренные природой черты.





Джерело: joinfo.ua