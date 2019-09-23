  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Украинская мавка: Елена Кравец удивила неожиданным образом

    • Розсилка
    Украинская мавка: Елена Кравец удивила неожиданным образом
    instagram.com/lennykravets

    Елена Кравец не смогла не поделиться атмосферными снимками, которые получились совершенно случайно

    В официальном Instagram-аккаунте Елена Кравец опубликовала новые фотографии. На снимках комедийная актриса предстала в не совсем привычном образе. 

    Два снимка выполнены в лаконичных черно-белых тонах, что создает непередаваемую атмосферу таинственности и «настоящести».

    На Елене – легкая вышитая рубашка свободного кроя. Но самым главным аксессуаром и акцентом является красивый венок на голове звезды. Немного завитые локоны подчеркивают некую небрежность и естественность образа.

    В комментариях подписчики сразу нашли точное определение такому непривычному перевоплощению: «Мавка!». 

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    instagram.com/lennykravets
    instagram.com/lennykravets

    Но не только образ вызвал восторг. Кравец полюбилась зрителям за умение красиво преподносить натуральную красоту и не вмешиваться в подаренные природой черты.


    Джерело: joinfo.ua

    Читайте також
    знаменитости фотография актриса Квартал 95
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ