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    Новая стрижка Моники Беллуччи: актриса шокировала поклонников

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    Новая стрижка Моники Беллуччи: актриса шокировала поклонников
    politeka.net

    Известная итальянская актриса Моника Беллуччи в очередной раз привлекла внимание к своей персоне

    Итальянская актриса Моника Беллуччи опять привлекает к себе внимание. На этот раз не с помощью чувственного наряда или роскошных бриллиантов, а благодаря новой прическе. Звезда «Малены» обрезала фирменные кудри, продемонстрировав короткую стрижку-боб.

    Первыми ее обновленный образ смогли увидеть гости показа Dolce & Gabbana весна-лето 2020. Свою новую стильную прическу актриса подчеркнула элегантным черно-белым костюмом с прозрачной черной блузой. Дополнила образ стильными черными очками.

    Автор этой прически – парикмахер Джон Нолле, с которым она работает на протяжении многих лет. Сам стилист рассказывает, что хотел сделать образ Моники более легким и непредказуемым. Судя по восторженной реакции поклонников, это получилось.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Также актриса опубликовала фото своей новой прически и в Instargram, где собрала множество лайков и лестных комментариев.

    Джерело: vogue.ua

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