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    У доктора из Таиланда отобрали лицензию из-за соблазнительных фотографий в Instagram

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    У доктора из Таиланда отобрали лицензию из-за соблазнительных фотографий в Instagram
    instagram.com/nangmwesan

    Решение Медицинского совета страны поставило крест на ее карьере: у девушки отобрали лицензию из-за ее эротических фотографий в соцсетях

    Молодая красотка из Таиланда стала врачом и исполнила мечту своих родителей. Однако девушка принесла клятву не только Гиппократу, но и Instagram. 

    Таким образом, юная тайка сочетала работу и сексуальные фотосессии в нижнем белье. Пользователи, конечно же, сразу оценили красоту девушки, но только не Медицинский совет.

    Ведомство приказало девушке прекратить размещение откровенных снимков и удалить их со своей страницы. Также в совете намекнули, что у нее, возможно, расстройство поведения. По их мнению, уравновешенный человек не может выкладывать такие откровенные фотографии.

    Но 29-летняя Нанг Мве Сан (так зовут нашу героиню) проигнорировала все предупреждения и продолжила участвовать в фотосессиях. Но вскоре она узнала, что Медицинский совет лишил ее медицинской лицензии и оставил без работы.

    «Здесь так много сексизма. Они не желают, чтобы женщины занимали высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим. Они даже не хотят разрешить женщинам носить брюки».

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    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan
    instagram.com/nangmwesan

    Экс-врач разозлилась из-за лишения лицензии, но не слишком опечалилась. Она признает, что в материальном плане ничего не потеряла. Молодой медик-специалист получает в стране всего $160. За время съемок моделью она уже успела заработать намного больше.

    Джерело: mixnews.lv

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