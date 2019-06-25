Парфюмеры создали восемь ароматов, навеянных знаменитыми экспонатами Лувра



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Каждый парфюмер мог создать любой аромат, навеянный каким-либо произведением искусства, на неограниченную сумму

Лувр вместе с парижской парфюмерной компанией Buly 1803 создали восемь ароматов, вдохновением для которых послужили наиболее известные произведения искусства из музея. Руководители компании Рамдан Туами и Виктуар де Тайяк выбрали для этого восьмерых парфюмеров, сообщает Artnet News.

Парфюмеры отобрали для проекта пять полотен и три скульптуры: «Купальщицу Вальпинсона» и «Большую одалиску» Жана Огюста Доминика Энгра, «Беседу в парке» Томаса Гейнсборо, «Засов» Жана-Оноре Фрагонара, «Святого Иосифа» Жоржа де Латура, «Нимфу со скорпионом» Лоренцо Бартолини, «Венеру Милосскую» и «Нику Самофракийскую».

«В Лувре столько чудес, что мне было трудно отыскать нужное полотно, но потом я увидела „Купальщицу Вальпинсона“. Мне стало ясно, что картина уже имеет запах: эта женщина с нежной молочной кожей, которая собирается принять ванну, потоки воды, белье, на котором она сидит… Я сразу подумала о цветках апельсинового дерева, нероли и лаванде», — сказала Le Figaro Даниэла Андриер, один из приглашенных парфюмеров. Первые образцы туалетной воды поступят в продажу уже в начале июля. Их можно будет приобрести в парфюмерном магазине неподалеку от Лувра.

Джерело: Bird In Flight