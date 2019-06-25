Наоми Кэмпбелл поразила стильным выходом на гала-вечере в Лондоне



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Наоми Кэмпбелл

Звезда порадовала стильным луком

49-летняя Наоми Кэмпбелл вышла в свет в футболке с названием благотворительной организации Fashion For Relief, которая помогает жертвам стихийных бедствий во всем мире (модель создала ее в 2005 году после урагана Катрина, который обрушился на США), оказывает помощь детям в Африке и борется против расизма в обществе, пышной миди-юбке с цветочным принтом и синих атласных босоножках. Дополнила свой образ Наоми шелковым чокером, часами и большим количеством драгоценных браслетов.

«Это особая честь для меня, так как это моя страна, моя родина. Это награда от людей из моей сферы деятельности, которые проголосовали за мою кандидатуру, поэтому это так много для меня значит. Я так взволнована и польщена, что получу награду на торжественной церемонии. После более чем 30 с лишним лет работы в индустрии моды и изучения ее со всех сторон, путешествий по миру и наконец понимания того, что моя цель жизни – это активизм, для меня так важно вернуться в Лондон, чтобы получить такое признание за работу всей моей жизни», – сказала она.