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    Фото

    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям

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    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям

    Многие пользователи с удивлением для самих себя очень быстро обнаружили людей, которые невероятно похожи на них

    Пользователь TikTok под ником swole_dds запустил новый флешмоб, в котором людям нужно было найти своих двойников. На создание такого челленджа парня вдохновила давняя интернет-байка, согласно которой, у каждого человека есть как минимум шесть двойников.

    Многие пользователи с удивлением для самих себя очень быстро обнаружили людей, которые невероятно похожи на них. Собрали для вас самые лучшие пары. Многие их них настолько похожи, что легко сошли бы за близнецов.

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    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям
    Удивительные фото людей, которые нашли своих двойников благодаря соцсетям

    Ранее мы рассказывали о Притти Китти - кошке из штата Вирджиния, США. Из-за строения челюсти кончик ее языка постоянно торчит наружу. По словам владелицы кошки, Клэр, ветеринары утверждают, что с животным все в порядке. Каждый ветеринар, к которому мы ее приводили, говорил, что нет необходимости что-то делать с ее челюстью. Ведь кошка живет полноценной жизнью, и со здоровьем у нее все в порядке.

    Единственный минус - из-за такой особенности Китти неаккуратно ест.

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