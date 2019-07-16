Украинские политики в старости: забавные фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

narodna-pravda.ua

В сети набирает популярность приложение FaceApp, которое по загруженным фото генерирует картинки позволяющие предположить, как пользователи будут выглядеть в старости

Обладатели гаджетов по всему миру массово постят свои фотографии и снимки знаменитостей, обработанные в популярном приложении. Увлеклимсь челленджем и украинцы.

FaceApp - не новое приложение, оно впервые появилось в 2017 году и тогда же произвело фурор. Используя искусственный интеллект, приложение создает реалистичные преобразования лиц пользователей, используя различные фильтры и функции. Из доступных опций - можно состарить лицо на снимке, омолодить его, или же сменить пол.

Авторами популярного приложения является российская компания Wireless Lab.

По сети распространяются фото украинских политиков, которых искусственно «состарили» с помощью приложения — можно увидеть, как они будут выглядеть в старости.

Пользователи активно обсуждают украинских политиков, которые «постарели».

Так, президент Украины Владимир Зеленский в почтенном возрасте напоминает Бильбо Беггинса из популярной кинотрилогии «Хоббит», которого сыграл актер Мартин Фримен. Петр Порошенко, который «постарел», стал совсем седым, чем напомнил Леонида Кравчука и Александра Мороза.

А вот Юлия Тимошенко мало изменилась — программа лишь немного обострила морщины и лишила четкости овал лица.

Джерело: narodna-pravda.ua