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    Фото

    Украинские политики в старости: забавные фото

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    Украинские политики в старости: забавные фото
    narodna-pravda.ua

    В сети набирает популярность приложение FaceApp, которое по загруженным фото генерирует картинки позволяющие предположить, как пользователи будут выглядеть в старости

    Обладатели гаджетов по всему миру массово постят свои фотографии и снимки знаменитостей, обработанные в популярном приложении. Увлеклимсь челленджем и украинцы.

    FaceApp - не новое приложение, оно впервые появилось в 2017 году и тогда же произвело фурор. Используя искусственный интеллект, приложение создает реалистичные преобразования лиц пользователей, используя различные фильтры и функции. Из доступных опций - можно состарить лицо на снимке, омолодить его, или же сменить пол.  

    Авторами популярного приложения является российская компания Wireless Lab. 

    По сети распространяются фото украинских политиков, которых искусственно «состарили» с помощью приложения — можно увидеть, как они будут выглядеть в старости.

    Пользователи активно обсуждают украинских политиков, которые «постарели».

    Так, президент Украины Владимир Зеленский в почтенном возрасте напоминает Бильбо Беггинса из популярной кинотрилогии «Хоббит», которого сыграл актер Мартин Фримен. Петр Порошенко, который «постарел», стал совсем седым, чем напомнил Леонида Кравчука и Александра Мороза. 

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    narodna-pravda.ua
    narodna-pravda.ua
    narodna-pravda.ua
    narodna-pravda.ua
    narodna-pravda.ua
    narodna-pravda.ua

    А вот Юлия Тимошенко мало изменилась — программа лишь немного обострила морщины и лишила четкости овал лица.

    Джерело: narodna-pravda.ua

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