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    Фото

    Невеста Розенко ошеломила интимным фото с любимым-политиком

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    Невеста Розенко ошеломила интимным фото с любимым-политиком
    newsone.ua

    На своей странице в социальной сети Instagram ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь выложила пикантное фото со своим избранником

    С недавних пор телеведущая начала встречаться с 48-летним вице-премьером Украины Павлом Розенко. На странице Кристины в Instagram частенько появляются фотографии с возлюбленным-политиком, на которых парочка выглядит поистине счастливой.

    И в этот раз телеведущая опубликовала забавные фото, на которых позирует вместе с Розенко, на которых видно, что парочка весело проводит время.

    Кристина похвасталась, что они с любимым сделали милое селфи на фоне заката таким образом, что лучи освещают лица. При этом парочка касается носами, они смотрят друг на друга влюбленными глазами и вот-вот поцелуются.

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    instagram.com/elena_kristina_lebed

    Телезвезда в подписи к фото трогательно признается в любви Розенко. 

    Фото вышло очень нежным, и даже интимным. Оба улыбаются и влюбленно смотрят на свою вторую половинку.

    «Впервые это фото без смайлика на лице. Но с вечным сиянием изнутри! БЕСКОНЕЧНО СУМАСШЕДШЕ КОХАЮ! Ору на всю Вселенную пью тёплый чай и снова ору!!!», — подписала со свойственным ей юмором Елена-Кристина Лебедь выложенный снимок. Фото произвело фурор среди подписчиков телеведущей.


    Джерело: politeka.net

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