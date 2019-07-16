Невеста Розенко ошеломила интимным фото с любимым-политиком



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newsone.ua

На своей странице в социальной сети Instagram ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь выложила пикантное фото со своим избранником

С недавних пор телеведущая начала встречаться с 48-летним вице-премьером Украины Павлом Розенко. На странице Кристины в Instagram частенько появляются фотографии с возлюбленным-политиком, на которых парочка выглядит поистине счастливой.

И в этот раз телеведущая опубликовала забавные фото, на которых позирует вместе с Розенко, на которых видно, что парочка весело проводит время.

Кристина похвасталась, что они с любимым сделали милое селфи на фоне заката таким образом, что лучи освещают лица. При этом парочка касается носами, они смотрят друг на друга влюбленными глазами и вот-вот поцелуются.

instagram.com/elena_kristina_lebed

Телезвезда в подписи к фото трогательно признается в любви Розенко.

Фото вышло очень нежным, и даже интимным. Оба улыбаются и влюбленно смотрят на свою вторую половинку.

«Впервые это фото без смайлика на лице. Но с вечным сиянием изнутри! БЕСКОНЕЧНО СУМАСШЕДШЕ КОХАЮ! Ору на всю Вселенную пью тёплый чай и снова ору!!!», — подписала со свойственным ей юмором Елена-Кристина Лебедь выложенный снимок. Фото произвело фурор среди подписчиков телеведущей.





Джерело: politeka.net