Модель, которую обокрала Лобода: яркие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель и фотограф, обнаженное фото которой использовала певица Светлана Лобода в своем аккаунте без спроса, является автором популярного Instagram-дневника Nude Yoga Girl

Настоящего имени звезды никто не знает, так как девушка предпочитает анонимность, что не мешает ей сводить с ума тысячи подписчиков по всему миру.

Как ни странно, информации о молодой блогерше в сети практически нет. Несколько лет назад она буквально покорила сеть новым и необычным трендом – снимки асан, которые выполняются абсолютно без одежды.

Каждый кадр, который она публикует в своем аккаунте, является произведением искусства. Девушка прекрасно владеет собственным телом, с легкостью выполняя просто невообразимые фигуры руками и ногами. Каждое фото проходит тщательную обработку перед публикацией.

Позирует модель на фоне природы и воды, при чем всегда находится минималистичный пейзаж, который добавляет гармонии к образу. Что примечательно, анонимная создательница Instagram-дневника сумела обойти правила Instagram, которое запрещает публикацию слишком откровенных фото.

Она умело использует ракурсы таким образом, чтобы все интимные части тела были закрыты. Не показывает она также и лицо. Главный посыл блога модели – принятие своего тела таким, каким оно есть. Таким образом, девушка пытается привлекать внимание к бодипозитиву.

Джерело: obozrevatel.com