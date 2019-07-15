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    Модельер создал устрашающий «кровавый» намордник для собак

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    Модельер создал устрашающий «кровавый» намордник для собак
    boredpanda.com

    Дизайнер из США презентовал для любителей собачек необычные намордники, которые превращают самого спокойного и доброго пса в кровожадного оборотня

    Этот намордник имеет вид пасти с угрожающими, окровавленными от терзания плоти зубами. Если надеть такой аксессуар на милого песика, то он и его хозяин без сомнения окажутся в центре внимания.

    Автор идеи уверяет, собачий намордник является очень прочным. Он выполняет ту же функцию, что и любой другой намордник. Также важно упомянуть, что он произведен из нейлона и нетоксичного пластика, из абсолютно безопасных материалов, поэтому за здоровье вашего любимца можно не беспокоиться.

    Все прототипы намордников преимущественно предназначены для больших собак. Есть несколько видов, которые можно подобрать именно для вашего мохнатого любимца.

    Новинка стала популярна после того, как в сети появилась фотография смирного терьера с «волчьей пастью», которую опубликовала на своей странице владелица пса.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Новый аксессуар предназначен для защиты владельцев от злоумышленников во время ночных прогулок. Однако, разработчики, видимо, не учли, что вид такой собаки может травмировать психику не только потенциального злодея, но и случайного прохожего.

    Джерело: boredpanda.com

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