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    Cтильная Осадчая очаровала милым фото с сыном

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    Cтильная Осадчая очаровала милым фото с сыном
    obozrevatel.com

    Катя Осадчая сейчас находится в Одессе, где проходит юбилейный, 10-й кинофестиваль

    Ведущая взяла с собой мужа Юрий Горбунова и двухлетнего сыночка Ивана и умудряется совмещать работу с семейным отдыхом.

    На своей странице в Instagram теледива поделилась очаровательными кадрами у моря. Катя в стильном летнем образе - воздушном розовом сарафане в пол и соломенной шляпе - позировала у эффектной двери, которая будто бы ведет прямо в море.

    Однако на следующем кадре появляется маленький Иван, который тянет маму за руку куда-то в сторону, как бы давая понять, что хватит уже фотографироваться. Мальчик стоит спиной к камере, так что его лицо поклонники по-прежнему не смогли рассмотреть.

    icannotknow_14_7_2019_16_38_59_209

    instagram.com/kosadcha

    «Традиционное фото у двери) и фото 2 - «фотосессия окончена», - шутливо прокомментировала Осадчая.

    Подписчики по достоинству оценили милые снимки и оставили множество умиленных комментариев.

    icannotknow_14_7_2019_16_39_4_506

    instagram.com/kosadcha

    «Да, любимые детки, они такие»; «Скажите классно у нас в Одессе»; «Видно сразу, что Катюша модель. Подходит все, что бы ни надела»; «И на это есть самая прекрасная из весомых причин))) наши дети !!!»; «Как красиво хорошая»; «Красивые, счастливые)».

    Джерело: www.rbc.ua

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