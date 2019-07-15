Cтильная Осадчая очаровала милым фото с сыном



Розсилка ВІДПРАВИТИ

obozrevatel.com

Катя Осадчая сейчас находится в Одессе, где проходит юбилейный, 10-й кинофестиваль

Ведущая взяла с собой мужа Юрий Горбунова и двухлетнего сыночка Ивана и умудряется совмещать работу с семейным отдыхом.

На своей странице в Instagram теледива поделилась очаровательными кадрами у моря. Катя в стильном летнем образе - воздушном розовом сарафане в пол и соломенной шляпе - позировала у эффектной двери, которая будто бы ведет прямо в море.

Однако на следующем кадре появляется маленький Иван, который тянет маму за руку куда-то в сторону, как бы давая понять, что хватит уже фотографироваться. Мальчик стоит спиной к камере, так что его лицо поклонники по-прежнему не смогли рассмотреть.

instagram.com/kosadcha

«Традиционное фото у двери) и фото 2 - «фотосессия окончена», - шутливо прокомментировала Осадчая.

Подписчики по достоинству оценили милые снимки и оставили множество умиленных комментариев.

instagram.com/kosadcha

«Да, любимые детки, они такие»; «Скажите классно у нас в Одессе»; «Видно сразу, что Катюша модель. Подходит все, что бы ни надела»; «И на это есть самая прекрасная из весомых причин))) наши дети !!!»; «Как красиво хорошая»; «Красивые, счастливые)».

Джерело: www.rbc.ua