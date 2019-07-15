Кьяра Ферраньи превратилась в Сейлор Мун: яркие снимки



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Популярная брогерша Кьяра Ферраньи примерила образ Сейлор Мун во время поездки в Токио

Популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи, за которой следят около 17 миллионов пользователей в социальных сетях, отправилась в столицу Японии вместе со своим мужем Fedez и их общим сыном Лео.

Яркие фотографии Токио Ферраньи публикует на своей странице в Instagram.

Для японского путешествия блогерша подготовила множество ярких луков в стиле аниме.

Для одного из своих публичных выходов итальянка подготовила косплей популярной героини японских мультфильмов, а именно переоделась в Сейлор Мун.

«В последнюю ночь я превратилась в героиню из моего детства», – добавила в подписи Кьяра.

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Не менее интересны и другие «аутфиты» звездного итальянского семейства. Мода в Японии позволила Ферраньи не бояться безумных экспериментов в одежде и макияже, поэтому Instagram блогерши рябит насыщенными цветами и необычными образами.

Джерело: 24tv.ua