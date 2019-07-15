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    Американская звезда Кайли Дженнер восхитила фанов серией новых сексуальных снимков

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    Американская звезда Кайли Дженнер восхитила фанов серией новых сексуальных снимков
    instagram.com/kyliejenner

    В честь открытия новой линейки средств по уходу за телом Kylie Skin блогерша и самая молодая миллионерша в мире Кайли Дженнер пригласила подруг в роскошное путешествие на частном самолете.

    Для путешествия с приятельницами 21-летняя Кайли подготовила частный самолет розовых оттенков с символикой своего бренда.

    Подруги также оделись в одинаковые костюмы в тон. Интересно то, что звездных сестер из семейства Кардашян-Дженнер на борту не было.

    Первое фото, которое опубликовала Кайли на своей странице в Instagram, взбудоражило всех поклонников. На нем Дженнер позирует полностью обнаженной на фонтане и прикрывает пышную грудь рукой. На звезде только большая широкополая шляпа, закрывающая лицо.

    «Режим отдыха», – подписала снимок Кайли.

    Еще Дженнер устроила на отдыхе себе небольшую фотосессию в новых стильных луках. Она и ее подруга примеряли голубые наряды.

    Кайли подчеркнула сексуальные формы платьем на одно плечо с высоким разрезом, а ее подруга надела прозрачную тунику сверху белого купальника.

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    instagram.com/kyliejenner
    instagram.com/kyliejenner
    instagram.com/kyliejenner
    instagram.com/kyliejenner
    instagram.com/kyliejenner

    Также девушки надели обтягивающие костюме, которые состояли из кроп-топов и лосин с принтом. Кайли выбрала салатовый цвет наряда, ее подруга – фиолетовый. Свои аутфиты они дополнили пластиковыми босоножками.

    Джерело: 24tv.ua

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