Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці

Науковці пояснили, за яких умов виникає це маловідоме атмосферне явище

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» зафіксували білу веселку та оприлюднили її світлини, пояснивши фізичну природу цього явища. Світлини оприлюднив Національний антарктичний науковий центр у Facebook, повідомляє «Главком».

фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

За словами науковців, веселка може бути не лише різнокольоровою, а й білою. Це пов’язано з розміром крапель води, через які проходить світло: у цьому випадку вони є надзвичайно дрібними.

У великих краплях відбувається класичне розкладання білого світла на спектр. Окремі промені рухаються різними траєкторіями та не змішуються, завдяки чому формується звична яскрава веселка з чіткими кольорами.

Натомість у дрібних краплях світлові пучки починають змішуватися через сильну дифракцію. У результаті кольори втрачають насиченість і можуть повністю зникати, утворюючи характерну білу дугу.

Науковці зазначають, що іноді край такого явища все ж має слабке забарвлення: зовнішній край може набувати помаранчевого відтінку, а нижній – фіолетового.

Білу веселку також називають туманною. Вона виникає, коли сонячне світло підсвічує тонкий туман, що складається з мікрокрапель води. Саме такі умови часто формуються в районі української антарктичної станції.

Станція «Академік Вернадський» є єдиною українською антарктичною базою, де проводяться регулярні метеорологічні, геофізичні та біологічні дослідження. Українські полярники системно фіксують рідкісні атмосферні явища, зокрема гало, полярні сяйва та специфічні оптичні ефекти, пов’язані з кристалами льоду і туманами.

Нагадаємо, що 4 березня команда 31-ї Української антарктичної експедиції прибула на станцію «Академік Вернадський». Полярники прибули на острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція, пізно ввечері 3 березня за київським часом.