Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Українські вчені зафіксували білу веселку в Антарктиді
фото: Національний антарктичний науковий центр﻿/Facebook

Науковці пояснили, за яких умов виникає це маловідоме атмосферне явище

Українські полярники зі станції «Академік Вернадський» зафіксували білу веселку та оприлюднили її світлини, пояснивши фізичну природу цього явища. Світлини оприлюднив Національний антарктичний науковий центр у Facebook, повідомляє «Главком».

Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці фото 1
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

За словами науковців, веселка може бути не лише різнокольоровою, а й білою. Це пов’язано з розміром крапель води, через які проходить світло: у цьому випадку вони є надзвичайно дрібними.

Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці фото 2
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

У великих краплях відбувається класичне розкладання білого світла на спектр. Окремі промені рухаються різними траєкторіями та не змішуються, завдяки чому формується звична яскрава веселка з чіткими кольорами.

Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці фото 3
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Натомість у дрібних краплях світлові пучки починають змішуватися через сильну дифракцію. У результаті кольори втрачають насиченість і можуть повністю зникати, утворюючи характерну білу дугу.

Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці фото 4
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Науковці зазначають, що іноді край такого явища все ж має слабке забарвлення: зовнішній край може набувати помаранчевого відтінку, а нижній – фіолетового.

Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці фото 5
фото: Національний антарктичний науковий центр/Facebook

Білу веселку також називають туманною. Вона виникає, коли сонячне світло підсвічує тонкий туман, що складається з мікрокрапель води. Саме такі умови часто формуються в районі української антарктичної станції.

Станція «Академік Вернадський» є єдиною українською антарктичною базою, де проводяться регулярні метеорологічні, геофізичні та біологічні дослідження. Українські полярники системно фіксують рідкісні атмосферні явища, зокрема гало, полярні сяйва та специфічні оптичні ефекти, пов’язані з кристалами льоду і туманами.

Нагадаємо, що 4 березня команда 31-ї Української антарктичної експедиції прибула на станцію «Академік Вернадський». Полярники прибули на острів Галіндез, де розташована українська антарктична станція, пізно ввечері 3 березня за київським часом.

Читайте також:

Читайте також

Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці
Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці
Арнольд Шварценеггер показався на тренуванні зі своїм позашлюбним сином (фото)
Арнольд Шварценеггер показався на тренуванні зі своїм позашлюбним сином (фото)
Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові
Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові
Модний глянець розкритикував сукні кіноакторок на церемонії Оскара (фото)
Модний глянець розкритикував сукні кіноакторок на церемонії Оскара (фото)
У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт «Другої ріки» (фото)
У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт «Другої ріки» (фото)
Полярники розпочали перезмінку експедицій на станції «Академік Вернадський»
Полярники розпочали перезмінку експедицій на станції «Академік Вернадський»

Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
6 квiтня, 12:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
