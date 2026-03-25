Арнольд Шварценеггер показався на тренуванні зі своїм позашлюбним сином (фото)

Позашлюбний син актор показав, як виглядає його 78-річний батько

Американський актор та бодібілдер Арнольд Шварценеггер показався під час тренувань зі своїм 28-річним сином Джозефом Баеною. Син зірки поділився світлинами з тренувань та опублікував їх у своєму блозі в Instagram. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис.

На фото Джозеф Баен робить силові вправи на руки. Поруч із ним стоїть його зірковий батько Арнольд Шварценеггер, який контролює тренування та щось коментує. До цього допису Джозеф Баена додав підпис, процитувавши свого батька: «Маєш шокувати м'язи». Водночас 78-річний Арнольд Шварценеггер показався у кадрі в гарній фізичній формі, але тримаючи в руках окуляри для зору.

Джозеф Баена є позашлюбним сином Арнольда Шварценеггера. Він народився після роману бодібілдера з його домоправителькою Мілдред Патті Баеною. Актор не одразу дізнався, що Баена його син, лише з роками він помітив схожість між ним та хлопцем.

До того ж саме зрада Арнольда Шварценеггера з Мілдред Патті Баеною стала причиною його розлучення з Марією Шрайвер. У шлюбі з нею в актора народилися четверо дітей: Кетрін, Крістіна, Патрік та Крістофер. До слова, різниця у віці між сином Шварценеггера Крістофером та Джозефом Баеною складає лише кілька днів.

Як повідомляв «Главком», під час церемонії вручення зірки Крісу Воллесу на Алеї слави у Голлівуді актор Арнольд Шварценеггер пожартував про своє гучне розлучення з журналісткою Марією Шрайвер, заявивши, що вона забрала «половину його грошей».

Розлучення між Шварценеггером та Шрайвер було завершено у 2021 році, через 10 років після того, як вона подала на розлучення. Причиною став роман актора з хатньою робітницею Мілдред Патрісією Баеною, від якої у нього є син Джозеф Баена. Повідомляється, що пара розділила активи, вартість яких оцінюється в близько $400 млн, порівну, оскільки не мали шлюбного договору.

Нагадаємо, Арнольд Шварценеггер знову возз’єднався зі своєю ексдружиною Марією Шрайвер. Приводом для зустрічі став день народження їхньої старшої доньки – письменниці Кетрін Шварценеггер.