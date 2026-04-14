Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Частина Тараканівського форту на Рівненщині обвалилася (фото, відео)

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Україна Інкогніта

Йдеться про історичну споруду, яка роками перебуває в аварійному стані та поступово руйнується

Під Дубном на Рівненщині зафіксували обвал частини Тараканівського форту – однієї з найвідоміших історичних фортифікаційних споруд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на старшого викладача Київського національного університету будівництва і архітектури Андрія Швачка.

Тараканівський форт розташований приблизно за три кілометри від Дубна та за півтора кілометра від села Тараканів. Споруда має кілька назв, зокрема Дубенський форт або Нова Дубенська фортеця.

Об’єкт офіційно закритий і перебуває в аварійному стані, однак продовжує приваблювати туристів, дігерів та любителів екстремального відпочинку.

Форт оточений земляними валами та густою рослинністю, яка частково приховує входи до підземних приміщень. Усередину ведуть кілька проходів, зокрема тунель, який потребує спеціального спорядження для відвідування.

Тараканівський форт почали будувати наприкінці XIX століття після поразки Російської імперії у Кримській війні. Проєкт розробив військовий інженер Едуард Тотлебен – споруда мала новий для того часу тип укріплень, коли основні будівлі ховали у товщі землі. Форт брав участь у бойових діях під час Першої світової війни, зокрема під час Брусилівського прориву, а згодом використовувався як військовий об’єкт. Після 1990-х років залишився без належного утримання, що призвело до поступового руйнування конструкцій.

Нагадаємо, що палац Сангушків в Ізяславі на Хмельниччині має статус пам’ятки архітектури національного значення, однак нині перебуває у вкрай занедбаному стані. Незважаючи на охоронний статус, будівля продовжує руйнуватися під впливом часу та погодних факторів. Станом на квітень 2026 року значна частина споруди вже знищена: у багатьох місцях відсутні стіни, дах і вікна, а залишки фасаду поступово обсипаються. 

Теги: історія Рівненщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua