Частина Тараканівського форту на Рівненщині обвалилася (фото, відео)

Йдеться про історичну споруду, яка роками перебуває в аварійному стані та поступово руйнується

Під Дубном на Рівненщині зафіксували обвал частини Тараканівського форту – однієї з найвідоміших історичних фортифікаційних споруд України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на старшого викладача Київського національного університету будівництва і архітектури Андрія Швачка.

Тараканівський форт розташований приблизно за три кілометри від Дубна та за півтора кілометра від села Тараканів. Споруда має кілька назв, зокрема Дубенський форт або Нова Дубенська фортеця.

Об’єкт офіційно закритий і перебуває в аварійному стані, однак продовжує приваблювати туристів, дігерів та любителів екстремального відпочинку.

Форт оточений земляними валами та густою рослинністю, яка частково приховує входи до підземних приміщень. Усередину ведуть кілька проходів, зокрема тунель, який потребує спеціального спорядження для відвідування.

Тараканівський форт почали будувати наприкінці XIX століття після поразки Російської імперії у Кримській війні. Проєкт розробив військовий інженер Едуард Тотлебен – споруда мала новий для того часу тип укріплень, коли основні будівлі ховали у товщі землі. Форт брав участь у бойових діях під час Першої світової війни, зокрема під час Брусилівського прориву, а згодом використовувався як військовий об’єкт. Після 1990-х років залишився без належного утримання, що призвело до поступового руйнування конструкцій.

Нагадаємо, що палац Сангушків в Ізяславі на Хмельниччині має статус пам’ятки архітектури національного значення, однак нині перебуває у вкрай занедбаному стані. Незважаючи на охоронний статус, будівля продовжує руйнуватися під впливом часу та погодних факторів. Станом на квітень 2026 року значна частина споруди вже знищена: у багатьох місцях відсутні стіни, дах і вікна, а залишки фасаду поступово обсипаються.