У Міннесоті випав град розміром з тенісний м'яч (фото)

У Міннесоті випав потужний град до 7 см і більше

У регіоні зафіксували торнадо, сильні зливи та град до 7-8 см, який подекуди довелося прибирати технікою

У штаті Міннесота потужний шторм спричинив небезпечні погодні явища: град, сильні зливи та торнадо, при цьому діаметр крижин місцями сягав 7-8 сантиметрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на метеорологічну службу США.

фото: MPR News

фото: Mankato Man

Найбільший град зафіксували в окрузі Райс, де раніше оголосили попередження про можливий торнадо. В інших районах штату також спостерігали значні опади.

фото: Fox 9

фото: Mankato Man

Зокрема, у місті Фарібо зафіксували град розміром із куряче яйце та м’яч для гольфу, тоді як у Кеннон-Фоллс повідомляли про град розміром із м’яч для настільного тенісу.

фото: US National Weather Service Twin Cities Minnesota

фото: KTOE News

У Фарібо через інтенсивність опадів граду випало настільки багато, що його довелося прибирати спеціальною технікою, як після снігопаду.

Окрім цього, у південній частині Міннесоти зафіксували щонайменше один торнадо. За даними очевидців, потужний вихор спостерігали поблизу населених пунктів Труман і Амбой в окрузі Блю-Ерт.

Місцеві жителі отримували екстрені сповіщення із закликом негайно спускатися в укриття: підвали або найнижчі поверхи будівель. Згодом у мережі з’явилися відео ще одного торнадо в районі Гартленда, приблизно за 80-100 км від Трумана. Наразі не уточнюється, чи йдеться про той самий вихор.

Штати Середнього Заходу США регулярно потерпають від сильних штормів, які супроводжуються торнадо, великим градом і зливами. Такі погодні явища можуть завдавати значних збитків інфраструктурі та становити загрозу для населення, особливо у весняно-літній період, коли активність атмосферних фронтів зростає.

