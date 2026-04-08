Головна Скотч Фото
search button user button menu button

Будівництво дороги в Польщі відкрило тисячі археологічних скарбів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Під трасою в Польщі знайшли кістки мамонтів і давні поховання
фото: Wojciech Pacewicz

Археологи знайшли кістки мамонтів, могильники та сліди давніх поселень

Під час будівництва швидкісної дороги S17 на сході Польщі археологи виявили понад 100 тисяч знахідок різних історичних періодів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Heritage Daily.

Дослідження проводяться в регіоні Замостя в межах інфраструктурного проєкту, що з’єднує Варшаву з Любліном і тягнеться до українського кордону в Гребенному. Археологічні роботи стартували в листопаді 2024 року під контролем органів охорони культурної спадщини.

Серед знахідок: глиняний посуд, кам’яні та крем’яні знаряддя праці, неолітичні поховання та кістки мамонтів. Також зафіксовано численні сліди давніх поселень у Лабунє, Бархачуві, Тарнаватці, Белжці, Княжому та Любичі Крулевській.

«Розкривається велика територія, на якій чітко простежуються обриси житлових будівель, їхнє розташування відносно господарських споруд, колодязів, а також розміщення кладовищ, зокрема тих, що датуються ранньою бронзовою добою. Це створює значні можливості для проведення масштабних археологічних досліджень», – сказав археолог Вєслав Коман.

Археологи також виявили артефакти нового часу (XVIII–XIX століття) і середньовічні поселення (VII-XV століття). Окремо зафіксовано ранньослов’янські могильники, включно з кремаційними похованнями кінця VII – початку VIII століття.

Серед більш давніх знахідок: артефакти римської доби (II-IV століття н.е.), кераміка бронзової доби культури Тшинець (1700-1500 роки до н.е.) та неолітичні поховання (2500-2000 роки до н.е.). У могильниках виявлено амфори, кам’яні сокири, наконечники списів і зернотерки, які, ймовірно, мали ритуальне значення.

Окрему увагу привернули кістки мамонтів, знайдені в Лабунє. За попередніми оцінками, вони датуються періодом від 100 тисяч до 12 тисяч років до н.е.

Розкопки триватимуть упродовж усього будівництва дороги. Археологи мають дослідити ще 22 ділянки, і очікується, що кількість знахідок зростатиме. Після завершення досліджень артефакти передадуть до музеїв.

Нагадаємо, що на південно-східних околицях Переяслава на Київщині бійці добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ-2) під час несення служби натрапили на унікальну археологічну знахідку. Бійці мобільної вогневої групи знайшли частину стегнової кістки мамонта (епіфіз кульшового суглоба). Попередньо знахідку датують періодом палеоліту – близько 25 тисяч років тому. Артефакт передали науковцям для вивчення та експонування.

Читайте також:

Теги: Польща археолог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вони крадуть у нас чоловіків»: як українських жінок демонізують у Польщі
«Вони крадуть у нас чоловіків»: як українських жінок демонізують у Польщі
27 березня, 09:30
На місце події прибули відповідні служби, які прибрали кабана з колій
Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові
19 березня, 14:22
Суд у Польщі погодив екстрадицію російського археолога Бутягіна
Польський суд дозволив екстрадицію археолога РФ до України: деталі
18 березня, 14:29
Польща розробила власний дрон-камікадзе
Польща створила власний аналог «шахеда»
19 березня, 14:45
Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі
Невдалий жарт: пасажира зняли з рейсу в Польщі через «ядерну бомбу» в багажі
21 березня, 05:31
Вогонь швидко охопив приміщення, де працювала ремонтна бригада
У Польщі трагічно загинули двоє українців, ще один – у лікарні
21 березня, 21:35
Лідери Польщі та Угорщина годину говорили за зачиненими дверима
Навроцький та Орбан провели закриту зустріч у Будапешті
23 березня, 20:37
Бійці мобільної вогневої групи знайшли частину стегнової кістки мамонта (епіфіз кульшового суглоба)
На Київщині бійці тероборони знайшли кістку мамонта віком 25 тисяч років (фото)
31 березня, 09:29
Причиною загоряння могли стати свічки, поставлені перед хрестом
У Польщі на Страсну п’ятницю спалахнув 17-метровий хрест біля костелу
4 квiтня, 23:53

Фото

Будівництво дороги в Польщі відкрило тисячі археологічних скарбів
Будівництво дороги в Польщі відкрило тисячі археологічних скарбів
Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці
Українські полярники показали рідкісну білу веселку в Антарктиці
Арнольд Шварценеггер показався на тренуванні зі своїм позашлюбним сином (фото)
Арнольд Шварценеггер показався на тренуванні зі своїм позашлюбним сином (фото)
Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові
Кабан паралізував рух трамваїв у Кракові
Модний глянець розкритикував сукні кіноакторок на церемонії Оскара (фото)
Модний глянець розкритикував сукні кіноакторок на церемонії Оскара (фото)
У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт «Другої ріки» (фото)
У Палаці спорту відгримів ювілейний концерт «Другої ріки» (фото)

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua