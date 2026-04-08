Будівництво дороги в Польщі відкрило тисячі археологічних скарбів

Під трасою в Польщі знайшли кістки мамонтів і давні поховання

Археологи знайшли кістки мамонтів, могильники та сліди давніх поселень

Під час будівництва швидкісної дороги S17 на сході Польщі археологи виявили понад 100 тисяч знахідок різних історичних періодів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Heritage Daily.

Дослідження проводяться в регіоні Замостя в межах інфраструктурного проєкту, що з’єднує Варшаву з Любліном і тягнеться до українського кордону в Гребенному. Археологічні роботи стартували в листопаді 2024 року під контролем органів охорони культурної спадщини.

Серед знахідок: глиняний посуд, кам’яні та крем’яні знаряддя праці, неолітичні поховання та кістки мамонтів. Також зафіксовано численні сліди давніх поселень у Лабунє, Бархачуві, Тарнаватці, Белжці, Княжому та Любичі Крулевській.

«Розкривається велика територія, на якій чітко простежуються обриси житлових будівель, їхнє розташування відносно господарських споруд, колодязів, а також розміщення кладовищ, зокрема тих, що датуються ранньою бронзовою добою. Це створює значні можливості для проведення масштабних археологічних досліджень», – сказав археолог Вєслав Коман.

Археологи також виявили артефакти нового часу (XVIII–XIX століття) і середньовічні поселення (VII-XV століття). Окремо зафіксовано ранньослов’янські могильники, включно з кремаційними похованнями кінця VII – початку VIII століття.

Серед більш давніх знахідок: артефакти римської доби (II-IV століття н.е.), кераміка бронзової доби культури Тшинець (1700-1500 роки до н.е.) та неолітичні поховання (2500-2000 роки до н.е.). У могильниках виявлено амфори, кам’яні сокири, наконечники списів і зернотерки, які, ймовірно, мали ритуальне значення.

Окрему увагу привернули кістки мамонтів, знайдені в Лабунє. За попередніми оцінками, вони датуються періодом від 100 тисяч до 12 тисяч років до н.е.

Розкопки триватимуть упродовж усього будівництва дороги. Археологи мають дослідити ще 22 ділянки, і очікується, що кількість знахідок зростатиме. Після завершення досліджень артефакти передадуть до музеїв.

Нагадаємо, що на південно-східних околицях Переяслава на Київщині бійці добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ-2) під час несення служби натрапили на унікальну археологічну знахідку. Бійці мобільної вогневої групи знайшли частину стегнової кістки мамонта (епіфіз кульшового суглоба). Попередньо знахідку датують періодом палеоліту – близько 25 тисяч років тому. Артефакт передали науковцям для вивчення та експонування.