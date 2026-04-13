Головна Скотч Фото
search button user button menu button

На Хмельниччині розсипався бароковий палац Сангушків (фото, відео)

Юлія Відміцька

google social img telegram social img facebook social img
Палац Сангушків в Ізяславі перебуває у руйнівному стані
фото: glavcom.ua

Унікальна пам’ятка архітектури перебуває під охороною та водночас все більше руйнується через вік та погодні умови

На Хмельниччині розсипалася унікальна пам’ятка архітектури – палац Сангушків в Ізяславі, де раніше зустрічалися політики та магнати Східної Європи. Кореспондент «Главкому» відвідав палац Сангушків та показав, який він зараз.

Станом на квітень 2026 року більшість конструкцій палацу вже обвалені та зруйновані часом. У пам’ятки архітектури національного значення подекуди вже немає стін, вікон та даху. А фасад залишків конструкцій також руйнується та осипається.

Бароковий палац Сангушків перебуває у руйнівному стані
фото: glavcom.ua

Палац Сангушків розташований на обширі Новозаславського замку в місті Ізяслав Хмельницької області. Цей палац має чималу історію, адже його будівництво датується 1754-1770 роками. Його побудували як резиденцію для волинських володінь князів Санґушків.

Палац Сангушків є пам’яткою архітектури національного значення
фото: glavcom.ua
Кореспондент «Главкому» відвідав палац Сангушків
фото: glavcom.ua

Будівля, яка сьогодні зберегла лише певні конструкції, має два поверхи. Стиль, у якому був виконаний палац – це бароко, який обрала вдова князя Павла Карла Санґушкова Барбара Санґушкова, для якої спочатку й будувалася ця резиденція.

фото: glavcom.ua

Палац має окремий двір, який з'єднує його з палацом князів Заславських і залишками Новозаславського замку. Цей замок й досі стоїть неподалік від палацу, в ньому є картинні галереї, театр, безліч залів тощо.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Проєкт для будівництва цього палацу створив придворний архітектор Паоло Фонтана, однак його варіант ескізів не влаштував княгиню, тож вона доручила цю справу королівському архітектору Якубу Фонтану. Врешті протягом 1754-1755 років відбувалася підготовка до будівництва палацу. У 1765-1770 роках будівництво палацу було завершено. В пік своєї популярності палац був резиденцією для багатьох діячів того часу. Також в будівлі влаштовували прийоми, бали, ради політиків тощо.

фото: glavcom.ua
Згаданий князів палац Сангушків розташований неподалік Новозаславського замку
фото: glavcom.ua

Зокрема у палаці Сангушків гостювали меценати, мандрівники та політичні діячі Волині, європейські аристократи, генерали та політики. Серед видатних гостей палацу був польський король Станіслав Август Понятовський.

фото: glavcom.ua
Більшість конструкцій палацу Сангушків вже обвалені та зруйновані часом
фото: glavcom.ua

Врешті палац Сангушків був штабом армії УНР, прихистком для радянських військ тощо. Після другої світової війни палац зміг вистояти та водночас після 1970-х років тодішня влада дозволила зняти дах будівлі, що стало однією з причин її майбутнього руйнування. Адже дощі та погодні умови мали значний вплив на конструкцію. Зокрема, за останні пів століття палац Сангушків поступово руйнувався.

Палац князів Санґушків у 1872 році
фото: Вікіпедія
Світлина 1870-х років паркового фасаду палацу Сангушків
фото: Вікіпедія

Раніше «Главком» розповідав, як визначна пам’ятка архітектури виглядала у 2021 році. На той час бароковий палац Сангушків в Ізяславі потребував реконструкції. На початку червня 2021 року потужний вітер та дощ, які штурмували будівлю, обвалили п’ятдесят квадратних метрів палацу. До слова, історично цікава будівля не була визнана аварійно небезпечною, але водночас вона не перебувала на балансі ні районної, ні міської ради.

Теги: Хмельницкий архітектура Хмельницкая область історія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua