На Хмельниччині розсипався бароковий палац Сангушків (фото, відео)

Унікальна пам’ятка архітектури перебуває під охороною та водночас все більше руйнується через вік та погодні умови

На Хмельниччині розсипалася унікальна пам’ятка архітектури – палац Сангушків в Ізяславі, де раніше зустрічалися політики та магнати Східної Європи. Кореспондент «Главкому» відвідав палац Сангушків та показав, який він зараз.

Станом на квітень 2026 року більшість конструкцій палацу вже обвалені та зруйновані часом. У пам’ятки архітектури національного значення подекуди вже немає стін, вікон та даху. А фасад залишків конструкцій також руйнується та осипається.

Палац Сангушків розташований на обширі Новозаславського замку в місті Ізяслав Хмельницької області. Цей палац має чималу історію, адже його будівництво датується 1754-1770 роками. Його побудували як резиденцію для волинських володінь князів Санґушків.

Будівля, яка сьогодні зберегла лише певні конструкції, має два поверхи. Стиль, у якому був виконаний палац – це бароко, який обрала вдова князя Павла Карла Санґушкова Барбара Санґушкова, для якої спочатку й будувалася ця резиденція.

Палац має окремий двір, який з'єднує його з палацом князів Заславських і залишками Новозаславського замку. Цей замок й досі стоїть неподалік від палацу, в ньому є картинні галереї, театр, безліч залів тощо.

Проєкт для будівництва цього палацу створив придворний архітектор Паоло Фонтана, однак його варіант ескізів не влаштував княгиню, тож вона доручила цю справу королівському архітектору Якубу Фонтану. Врешті протягом 1754-1755 років відбувалася підготовка до будівництва палацу. У 1765-1770 роках будівництво палацу було завершено. В пік своєї популярності палац був резиденцією для багатьох діячів того часу. Також в будівлі влаштовували прийоми, бали, ради політиків тощо.

Зокрема у палаці Сангушків гостювали меценати, мандрівники та політичні діячі Волині, європейські аристократи, генерали та політики. Серед видатних гостей палацу був польський король Станіслав Август Понятовський.

Врешті палац Сангушків був штабом армії УНР, прихистком для радянських військ тощо. Після другої світової війни палац зміг вистояти та водночас після 1970-х років тодішня влада дозволила зняти дах будівлі, що стало однією з причин її майбутнього руйнування. Адже дощі та погодні умови мали значний вплив на конструкцію. Зокрема, за останні пів століття палац Сангушків поступово руйнувався.

Палац князів Санґушків у 1872 році

Світлина 1870-х років паркового фасаду палацу Сангушків

Раніше «Главком» розповідав, як визначна пам’ятка архітектури виглядала у 2021 році. На той час бароковий палац Сангушків в Ізяславі потребував реконструкції. На початку червня 2021 року потужний вітер та дощ, які штурмували будівлю, обвалили п’ятдесят квадратних метрів палацу. До слова, історично цікава будівля не була визнана аварійно небезпечною, але водночас вона не перебувала на балансі ні районної, ні міської ради.