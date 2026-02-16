Рідкісне затемнення «вогняне кільце» дослідники спостерігали в Антарктиді

Явище було доступне лише для науковців на південному континенті, а часткову фазу змогли побачити в окремих регіонах Південної Америки та Африки

Перше сонячне затемнення року – кільцеподібне «вогняне кільце»: пройшло над Антарктидою, де за явищем змогли спостерігати лише небагато людей, що працюють на наукових станціях, а також місцева фауна, зокрема пінгвіни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Associated Press.

Під час кільцеподібного затемнення Місяць проходить між Землею та Сонцем, але перебуває трохи далі від планети на своїй орбіті, тому не повністю закриває сонячний диск. У результаті навколо темного силуету Місяця залишається яскраве світлове кільце, яке й отримало назву «вогняного кільця».

скріншот з відео AP

Такі явища відбуваються кілька разів на рік, однак їх можна побачити лише в регіонах, які опиняються в зоні тіні Місяця. Цього разу повний ефект кільцеподібного затемнення був доступний лише в окремих районах Антарктиди. За сприятливої погоди часткову фазу могли спостерігати жителі південних регіонів Чилі та Аргентини, а також деяких територій південно-східної Африки, зокрема Мадагаскару, Лесото та Південно-Африканської Республіки.

скріншот з відео AP

Астрономи нагадують, що дивитися на Сонце без спеціального захисту небезпечно навіть під час затемнення. Для спостереження рекомендують використовувати спеціальні окуляри, які блокують ультрафіолетове випромінювання та майже все видиме світло. Звичайні сонцезахисні окуляри чи біноклі не забезпечують достатнього захисту для очей.

скріншот з відео AP

Попередні кільцеподібні затемнення вже привертали увагу глядачів у різних частинах світу – зокрема у США, Японії, Індонезії та Колумбії, де люди збиралися на відкритих майданчиках, щоб спостерігати за небесним явищем. У Антарктиді ж цього разу «вогняне кільце» стало рідкісною подією, яку могли побачити лише кілька наукових експедицій і місцеві колонії пінгвінів.

скріншот з відео AP

скріншот з відео AP

Сонячні затемнення виникають тоді, коли Сонце, Місяць і Земля шикуються на одній лінії. У 2024 році повне сонячне затемнення спостерігали над Північною Америкою, а минулого року відбулися два часткові затемнення. Наступне повне затемнення очікується у серпні – його зможуть побачити жителі Гренландії, Ісландії, Іспанії, Росії та частини Португалії, тоді як значна частина Європи, Африки та Північної Америки опиниться у зоні часткової фази.

До слова, останнє повне місячне затемнення, яке могли спостерігати в Україні, відбулося у вересні 2025 року – тоді «Кривавий Місяць» було видно майже на всій території країни.