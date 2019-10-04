Уникальные торты с собаками: впечатляющие фото



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boredpanda.com

Дарси из города Канмора, Альберта, Канада, является экспертом в разработке и выпечке нестандартных тортов для свадеб и различных других мероприятий

В особенный же восторг пользователи сети пришли после того, как кулинар начала добавлять к своим сладким изделиям миниатюрных собак, которые не смогли удержаться и откусили кусочек от торта, на котором они были размещены.

«Я делаю кондитерские изделия в течение 3 лет, в зависимости от дизайна на торт я трачу в среднем 2-3 дня плюс иногда дополнительные дни у меня уходят на приготовления», — рассказала Дарси.

«Мои торты довольно простые. Мне нравится элементарный внешний вид, который выглядят более легким, чем с украшениями. Меня больше волнует, какой торт внутри, чем его внешний вид», — добавила женщина.

«Торт «Золотистый ретривер» был создан для местного организатора свадеб, и ее клиенты хотели, чтобы их собака была домашним животным дня! У меня также есть собака, которую я недавно подобрала, его зовут Киви, и ему 14 лет. Он моя жизнь, и я считаю, что добавление пушистых малышей к тортам — это фантастическая идея! Все должны это делать!»

Кондитер действительно продемонстрировала силу своего воображения, когда ей в голову пришла идея крепить на торты маленьких собачек, чьи мордахи были испачканы выпечкой.

Торты канадки имеют естественный вид, тогда как виноватые взгляды собак выглядят ну очень реалистично. Кондитерская Дарси, название которой «Kake», имеет в своем активе более 12 тысяч подписчиков в Instagram, а также более 2 тысяч фанатов в Facebook. Практически все, кто подписан на странички Дарси в соцсетях или просто случайно на них попадает, получает истинное удовольствие от того, что они там видят. Согласно сайту Дарси, все ее изделия изготавливаются с использованием муки, молока, яиц и сливочного масла.

Джерело: boredpanda.com