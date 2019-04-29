Королева косплея Юлия Гудкова: невероятные перевоплощения



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boredpanda.com

Девушка по имени Юлия Гудкова работает в аэропорту, а ее увлечением по жизни является косплей

Быть косплеером очень непростая задача. Мало того, что нужно очень сильно походить на персонажа, которого ты пытаешься изобразить, так для качественного косплея ещё нужно немало подручных средств и недюжинный талант.

Да, есть косплееры, которые не сильно переживают за схожесть с персонажем, однако это уж точно не относится к Юлии Гудковой, которая делает настолько качественные перевоплощения, что порой не ясно, где она, а где персонаж, которого она воссоздает.

При этом не важно, мультяшный ли это герой, или героиня фильма — в любом случае стопроцентное сходство гарантировано. А разнообразие образов даёт ещё один повод восхититься ее работами!

Девушка искусно повторяет образы любимых персонажей из фильмов, мультфильмов и видеоигр.

С помощью макияжа, париков и одежды она меняется до неузнаваемости и становится копией героя.

Джерело: boredpanda.com