  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Королева косплея Юлия Гудкова: невероятные перевоплощения

    • Розсилка
    Королева косплея Юлия Гудкова: невероятные перевоплощения
    boredpanda.com

    Девушка по имени Юлия Гудкова работает в аэропорту, а ее увлечением по жизни является косплей

    Быть косплеером очень непростая задача. Мало того, что нужно очень сильно походить на персонажа, которого ты пытаешься изобразить, так для качественного косплея ещё нужно немало подручных средств и недюжинный талант.

    Да, есть косплееры, которые не сильно переживают за схожесть с персонажем, однако это уж точно не относится к Юлии Гудковой, которая делает настолько качественные перевоплощения, что порой не ясно, где она, а где персонаж, которого она воссоздает.

    При этом не важно, мультяшный ли это герой, или героиня фильма — в любом случае стопроцентное сходство гарантировано. А разнообразие образов даёт ещё один повод восхититься ее работами!

    Девушка искусно повторяет образы любимых персонажей из фильмов, мультфильмов и видеоигр.

    1 з 27
    на весь екран згорнути
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    С помощью макияжа, париков и одежды она меняется до неузнаваемости и становится копией героя.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    фотография искусство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ