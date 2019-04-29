Женщины, которые решили не брить свои подмышки, провели уникальную фотосессию

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Фотограф сделал проект с красивыми женщинами, которые отказались брить свои подмышки

37-летний фотограф из Лондона – Бен Хоппер – решил бросить вызов устоявшимся стандартам красоты. Он создал серию фотографий женщин с небритыми ногами и подмышками, чтобы доказать: волосы на теле – это не уродство, а естественная особенность, которая может выглядеть привлекательно.

Хоппер считает, что стереотип о красоте идеально гладкого тела был навязан обществу маркетологами.

«Годами давление на женщин оказывали такие косметические бренды, как Gillette. Им нужно было расширить свою клиентскую базу и продать сотни бритв – эта история началась еще сотню лет назад. Теперь большинство людей не могут даже просто смотреть на волосатые женские подмышки», — рассказывает фотограф.

Для своего проекта «Natural Beauty» Хоппер намеренно отобрал девушек модельной внешности.

Таким образом, он хотел добиться впечатляющего контраста – ведь, когда нас просят представить женщину с небритыми подмышками, у нас никогда не возникают ассоциации с привлекательными красотками.

«Я попытался использовать этот контраст, чтобы получить от зрителей более сильную реакцию», — объяснил фотограф.

Хоппер надеется, что его радикальный проект поможет обществу переосмыслить женскую красоту и научит нас любить себя такими, какие мы есть.