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    Женщины, которые решили не брить свои подмышки, провели уникальную фотосессию

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    Женщины, которые решили не брить свои подмышки, провели уникальную фотосессию

    Фотограф сделал проект с красивыми женщинами, которые отказались брить свои подмышки

    37-летний фотограф из Лондона – Бен Хоппер – решил бросить вызов устоявшимся стандартам красоты. Он создал серию фотографий женщин с небритыми ногами и подмышками, чтобы доказать: волосы на теле – это не уродство, а естественная особенность, которая может выглядеть привлекательно.

    Хоппер считает, что стереотип о красоте идеально гладкого тела был навязан обществу маркетологами.

    «Годами давление на женщин оказывали такие косметические бренды, как Gillette. Им нужно было расширить свою клиентскую базу и продать сотни бритв – эта история началась еще сотню лет назад. Теперь большинство людей не могут даже просто смотреть на волосатые женские подмышки», — рассказывает фотограф.

    Для своего проекта «Natural Beauty» Хоппер намеренно отобрал девушек модельной внешности.

    Таким образом, он хотел добиться впечатляющего контраста – ведь, когда нас просят представить женщину с небритыми подмышками, у нас никогда не возникают ассоциации с привлекательными красотками.

    «Я попытался использовать этот контраст, чтобы получить от зрителей более сильную реакцию», — объяснил фотограф.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com

    Хоппер надеется, что его радикальный проект поможет обществу переосмыслить женскую красоту и научит нас любить себя такими, какие мы есть.

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