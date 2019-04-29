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    Главная героиня фильма «Криминальное чтиво» празднует день рождения: лучшие фотосессии Умы Турман

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    Главная героиня фильма «Криминальное чтиво» празднует день рождения: лучшие фотосессии Умы Турман
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    Ума Каруна Турман появилась на свет 29 апреля 1970 года в Бостоне

    Актерская карьера Умы заладилась не сразу. Приехав в Нью-Йорк, Ума работала посудомойкой и пыталась пробиться в фотомодели. По-настоящему ее заметили только после эпизодической роли в фантастическом фильме Терри Гильяма «Приключения барона Мюнхгаузена». В одной из сцен Гильям спародировал картину Боттичелли «Рождение Венеры». Венерой была Ума Турман.

    Но истинная слава пришла к ней после фильма «Генри и Джун», где она сыграла жену писателя Генри Миллера. Поразивший своей откровенностью пуританскую американскую цензуру фильм получил прокатный рейтинг — порнография, а Ума Турман удостоилась прозвища «секс-символ для интеллектуалов».

    Сексуальность Умы сразила и Квентина Тарантино, который, по легенде, дал ей роль в «Криминальном чтиве», как только увидел ее большие ступни. Экстравагантный Квентин был убеждён, что большие ступни у женщины — это очень сексуально. Благодаря «Чтиву» Ума впервые в жизни номинировалась на «Оскар» и окончательно закрепилась в статусе звезды. 7 февраля 2006 года Ума Турман награждена французским орденом Искусств и литературы.

    В июне 2018 году стало известно, что Ума Турман подала запрос на получение гражданства Швеции, чтобы навсегда перебраться в эту скандинавскую страну. Для прохождения всех юридических и бюрократических процедур Турман наняла в Нью-Йорке известного шведского адвоката и бывшего министра юстиции Томаса Будстрема.

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    В 2019 году Ума Турман сыграет одну из основных ролей в мистической драме «Потайные комнаты» от американской компании Netflix, картина будет состоять из 10 серий.

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