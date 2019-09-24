В Киеве открыли хостел в вагонах метро: как он выглядит (фото)
Фото: Роман Наумов / the-village
Бывшее транспортное средство внутри перестроили, а вот внешне все оставили без изменений
В Киеве открыли хостел в двух бывших вагонах метро. Отмечается, что два вагона соединили вместе и сверху накрыли крышей.
«Метрополитеновский транспорт внутри перестроили, а вот внешне все оставили без изменений», - говорится в сюжете в сюжете «ТСН».
Фото: Роман Наумов / the-village
По словам владельцев хостела, внутреннее устройство вагонов надо было переделать для комфорта людей, и не было возможности оставить прежнюю «начинку».
В одной комнате может переночевать четыре человека.