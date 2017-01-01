В Киеве выбрали модель XXL. Лучшие фото девушек

Самую привлекательную девушку выбирали телеведущие и пластический хирург

Состоялась церемония вручения ежегодной премии Miss XXL 2017. Главную награду на этот раз унесла с собой Ольга Негода из города Пологи Запорожской области. Она оказалась лучшей среди десяти финалисток соревнования со всей Украины. Среди членов жюри конкурса были телеведущие Никита Добрынин, Николай Тищенко, Анатолий Анатолич, Игорь Посыпайко, а



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Самую привлекательную девушку выбирали телеведущие и пластический хирург

Состоялась церемония вручения ежегодной премии Miss XXL 2017. Главную награду на этот раз унесла с собой Ольга Негода из города Пологи Запорожской области. Она оказалась лучшей среди десяти финалисток соревнования со всей Украины.

Среди членов жюри конкурса были телеведущие Никита Добрынин, Николай Тищенко, Анатолий Анатолич, Игорь Посыпайко, а также пластический хирург Эдгар Каминский.

Второе по важности звание «Вице-мисс XXL 2017» выборола Анна Проничкина. А титул «Приз зрительских симпатий» достался Виктории Князевой.

На торжественной церемонии выступали украинские музыканты Слава Каминская, дует TAMERLANALENA и группа A.R.M.I.A.

Джерело: Табло ID