Прогулки на яхте и шопинг: После шоу Victoria's Secret Белла Хадид развлекается в Маями

Популярная супермодель решила отдохнуть

После участия в показе Victoria's Secret в Шанхае Белла Хадид отдыхает в Майами с подругами Хейли Болдуин и Джастин Скай. Несмотря на все усилия ее экс-возлюбленного, музыканта The Weeknd, наладить отношения с Беллой, у него это пока не получается.

The Weeknd в Майами замечен не был, девичью компанию разбавил другой мужчина - король ночной жизни Майами Дэвид Грутман. Накануне Белла, Хейли, Джастин, Дэвид и еще пара их друзей прокатились по Атлантическому океану на частном катере стоимостью 1,7 миллионов долларов. После прогулки вся компания пересела в Cadillac и отправилась на шопинг, сообщает Daily Mail.