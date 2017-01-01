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    Прогулки на яхте и шопинг: После шоу Victoria's Secret Белла Хадид развлекается в Маями

    Популярная супермодель решила отдохнуть
    После участия в показе Victoria's Secret в Шанхае Белла Хадид отдыхает в Майами с подругами Хейли Болдуин и Джастин Скай. Несмотря на все усилия ее экс-возлюбленного, музыканта The Weeknd, наладить отношения с Беллой, у него это пока не получается. [READ_MORE] The Weeknd в Майами замечен не был, девичью компанию разбавил другой
    • Сьогодні, 12:01
    • Розсилка

    Популярная супермодель решила отдохнуть

    После участия в показе Victoria's Secret в Шанхае Белла Хадид отдыхает в Майами с подругами Хейли Болдуин и Джастин Скай. Несмотря на все усилия ее экс-возлюбленного, музыканта The Weeknd, наладить отношения с Беллой, у него это пока не получается.

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    The Weeknd в Майами замечен не был, девичью компанию разбавил другой мужчина - король ночной жизни Майами Дэвид Грутман. Накануне Белла, Хейли, Джастин, Дэвид и еще пара их друзей прокатились по Атлантическому океану на частном катере стоимостью 1,7 миллионов долларов. После прогулки вся компания пересела в Cadillac и отправилась на шопинг, сообщает Daily Mail.

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    Прогулки на яхте и шопинг: После шоу Victoria's Secret Белла Хадид развлекается в Маями
    Прогулки на яхте и шопинг: После шоу Victoria's Secret Белла Хадид развлекается в Маями
    Прогулки на яхте и шопинг: После шоу Victoria's Secret Белла Хадид развлекается в Маями
    Прогулки на яхте и шопинг: После шоу Victoria's Secret Белла Хадид развлекается в Маями
    Прогулки на яхте и шопинг: После шоу Victoria's Secret Белла Хадид развлекается в Маями
    Прогулки на яхте и шопинг: После шоу Victoria's Secret Белла Хадид развлекается в Маями

    Джерело: Hello!

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