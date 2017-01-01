Названы самые популярные бренды 2017 года
- Вчора, 17:45
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Розсилка
При подсчетах учитывались запросы в социальных сетях
Поисковая система Lyst составила список модных брендов, имен и вещей, которыми чаще всего интересуются пользователи сети. Согласно их подсчётам наиболее популярным в поисковиках и в социальной смети Instagram оказался бренд Gucci.
Авторы исследования отмечают, что это заслуженная победа креативного директора компании Алессандро Микеле.
В частности, сумочка Gucci Marmont собрала больше всего запросов в социальной сети. Футболка с винтажным логотипом этого бренда пользовалась широкой популярностью в поисковиках. А тапочки GG Blooms Supreme оказались самой популярной парой обуви.
Среди наиболее популярных звезд лидером оказалась американская певица Рианна. Как оказалось, после того, как в той или иной вещи на людях появлялась эта артистка – её продажи существенно вырастали. На втором месте в этом рейтинге оказалась Селена Гомес, а на третьем – Белла Хадид.
Джерело: 24 канал