Названы самые популярные бренды 2017 года

При подсчетах учитывались запросы в социальных сетях

Поисковая система Lyst составила список модных брендов, имен и вещей, которыми чаще всего интересуются пользователи сети. Согласно их подсчётам наиболее популярным в поисковиках и в социальной смети Instagram оказался бренд Gucci. Авторы исследования отмечают, что это заслуженная победа креативного директора компании Алессандро Микеле. В



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рианна

При подсчетах учитывались запросы в социальных сетях

Поисковая система Lyst составила список модных брендов, имен и вещей, которыми чаще всего интересуются пользователи сети. Согласно их подсчётам наиболее популярным в поисковиках и в социальной смети Instagram оказался бренд Gucci.

Авторы исследования отмечают, что это заслуженная победа креативного директора компании Алессандро Микеле.

В частности, сумочка Gucci Marmont собрала больше всего запросов в социальной сети. Футболка с винтажным логотипом этого бренда пользовалась широкой популярностью в поисковиках. А тапочки GG Blooms Supreme оказались самой популярной парой обуви.

Среди наиболее популярных звезд лидером оказалась американская певица Рианна. Как оказалось, после того, как в той или иной вещи на людях появлялась эта артистка – её продажи существенно вырастали. На втором месте в этом рейтинге оказалась Селена Гомес, а на третьем – Белла Хадид.

Рианна

Джерело: 24 канал