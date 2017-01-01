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    Названы самые популярные бренды 2017 года

    При подсчетах учитывались запросы в социальных сетях
    Поисковая система Lyst составила список модных брендов, имен и вещей, которыми чаще всего интересуются пользователи сети. Согласно их подсчётам наиболее популярным в поисковиках и в социальной смети Instagram оказался бренд Gucci. Авторы исследования отмечают, что это заслуженная победа креативного директора компании Алессандро Микеле. В
    • Вчора, 17:45
    • Розсилка
    Рианна
    Рианна

    При подсчетах учитывались запросы в социальных сетях

    Поисковая система Lyst составила список модных брендов, имен и вещей, которыми чаще всего интересуются пользователи сети. Согласно их подсчётам наиболее популярным в поисковиках и в социальной смети Instagram оказался бренд Gucci.

    Авторы исследования отмечают, что это заслуженная победа креативного директора компании Алессандро Микеле.

    В частности, сумочка Gucci Marmont собрала больше всего запросов в социальной сети. Футболка с винтажным логотипом этого бренда пользовалась широкой популярностью в поисковиках. А тапочки GG Blooms Supreme оказались самой популярной парой обуви.

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    Названы самые популярные бренды 2017 года
    Названы самые популярные бренды 2017 года
    Названы самые популярные бренды 2017 года

    Среди наиболее популярных звезд лидером оказалась американская певица Рианна. Как оказалось, после того, как в той или иной вещи на людях появлялась эта артистка – её продажи существенно вырастали. На втором месте в этом рейтинге оказалась Селена Гомес, а на третьем – Белла Хадид.

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    Рианна

    Джерело: 24 канал

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