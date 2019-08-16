  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    В сети показали секретные фото Зеленского с американской певицей

    • Розсилка
    В сети показали секретные фото Зеленского с американской певицей
    soyuz.ru

    Билли Айлиш и Владимир Зеленский стали парой

    Весь мир сходит с ума от внезапно появившеся сорвиголовы Билли Айлиш. Девчонке всего 17 лет, но она уже успела покоритьвсех своей неординарностю и зажигательным творчеством.

    Очевидно, что ей приписывают романы с различными знаменитостями, но в этот раз поклонники жаждут чтоб Билли замахнулась на место первой леди Украины.

    В социальной сети Instagram создали аккаунт, где соединили сердца Владимира Зеленского и кумира миллионов Билли Айлиш. Создатели страницы публикуют различные фото и видео парочки. Так же, они называют этот проект «величайшим кроссовером десятилетия».

    Первая публикация на странице уже набарала почти пять тыс. лайков. На фото изображен Владимир Зеленский, а сзади его обнимает мальвина Билли.

    210
    znaj.ua

    «Это начинающий аккаунт двух бусинок,кумиры многих,в том числе и наши особенно».

    На фото отмечены официальные аккаунты главных действующих лиц.

    Первая публикация в аккаунте появилась 28 июля, но основную долю известности он получил, когда страницу заметил пользователь твиттера под ником «гранадилла» и прикрепил к своему посту скриншоты записи с фотографией парочки.

    37
    znaj.ua

    После нескольких постов в соцсети реакцию твиттера было уже не остановить, и пользователи начали предполагать, почему это произошло и к чему приведет. Причем это вызывало серьезные дебаты по поводу того, насколько их любовь законна.

    Джерело: znaj.ua

    Читайте також
    фотография Владимир Зеленский социальная сеть дебаты Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ