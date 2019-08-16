В сети показали секретные фото Зеленского с американской певицей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

soyuz.ru

Билли Айлиш и Владимир Зеленский стали парой

Весь мир сходит с ума от внезапно появившеся сорвиголовы Билли Айлиш. Девчонке всего 17 лет, но она уже успела покоритьвсех своей неординарностю и зажигательным творчеством.

Очевидно, что ей приписывают романы с различными знаменитостями, но в этот раз поклонники жаждут чтоб Билли замахнулась на место первой леди Украины.

В социальной сети Instagram создали аккаунт, где соединили сердца Владимира Зеленского и кумира миллионов Билли Айлиш. Создатели страницы публикуют различные фото и видео парочки. Так же, они называют этот проект «величайшим кроссовером десятилетия».

Первая публикация на странице уже набарала почти пять тыс. лайков. На фото изображен Владимир Зеленский, а сзади его обнимает мальвина Билли.

znaj.ua

«Это начинающий аккаунт двух бусинок,кумиры многих,в том числе и наши особенно».

На фото отмечены официальные аккаунты главных действующих лиц.

Первая публикация в аккаунте появилась 28 июля, но основную долю известности он получил, когда страницу заметил пользователь твиттера под ником «гранадилла» и прикрепил к своему посту скриншоты записи с фотографией парочки.

znaj.ua

После нескольких постов в соцсети реакцию твиттера было уже не остановить, и пользователи начали предполагать, почему это произошло и к чему приведет. Причем это вызывало серьезные дебаты по поводу того, насколько их любовь законна.

Джерело: znaj.ua