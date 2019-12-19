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    В сети появилось фото рождественской открытки Кейт Миддлтон и ее семьи

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    В сети появилось фото рождественской открытки Кейт Миддлтон и ее семьи

    Коммодор авиации Дон Маккаферти поделилась в Twitter праздничной карточкой, которую получила от герцога и герцогини Кембриджских

    В канун католического Рождества герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям выпустили свои семейные праздничные открытки. В сети уже появились открытки и теперь поклонники королевской семьи могут их увидеть.

    На снимке, лично подписанном Кейт Миддлтон, запечатлены супруги с тремя детьми: четырехлетней принцессой Шарлоттой, годовалым принцем Луи и шестилетним принцем Джорджем.

    «Рождественская открытка от нашей покровительницы, герцогини Кембриджской. Хочу поделиться открыткой со всеми членами команды авиации. Адресуем самые лучшие пожелания герцогине и ее семье в Рождество и надеемся увидеть ее снова в 2020 году»,— написала Дон Маккаферти в Twitter.

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    В сети появилось фото рождественской открытки Кейт Миддлтон и ее семьи
    В сети появилось фото рождественской открытки Кейт Миддлтон и ее семьи

    Герцогиня Кембриджская стала покровительницей кадетов королевских ВВС в декабре 2016 года, сменив на посту патрона герцога Эдинбургского Филиппа, который занимал его в течение 63 лет.

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