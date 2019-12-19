Словно невеста: трогательные фото Ким Кардашьян



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Ким Кардашьян вышла в свет в роскошном платье и под руку с мужем

Американский рэпер Пи Дидди отметил свое 50-летие. Вечеринку он устроил в роскошном особняке в Лос-Анджелесе, позвав самых близких друзей. На юбилее популярного певца собрались Бейонсе и Jay-Z, Dr.Dre с супругой Николь Срит, Пэрис и Ники Хилтон, Наоми Кэмпбелл.

Побывали тут и члены семейства Кардашьян-Дженнер. Кайли Дженнер и Хлое Кардашьян успели выложить с вечера массу фото. Дресс-кодом ивента был black tie, а потому гости выбирали роскошные платья от брендов класса люкс, изысканные драгоценности и вечерние образы. Но Ким сумела и здесь выделиться.

На вечер она пришла в элегантном платье от Vivienne Westwood с корсетом и длинным шлейфом оттенка шампанского. На запястье 39-летней знаменитости сверкал браслет с бриллиантами, а в руках она держала клатч необычной формы Chanel в виде перламутровой ракушки.

Макияж в приглушенной коричневой гамме и укладка в духе старого Голливуда завершали гламурный образ.

Канье выбрал для вечера классический черный костюм и белую рубашку. На фото, которые Ким выложила в сеть, пара смотрится гармонично и стильно.