Экс-супруги Эдгар и Слава Каминские заинтриговали нежным поцелуем на публике



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Участница группы «НеАнгелы» Слава и Эдгар Каминский, объявившие о разводе еще летом, воссоединились на празднике по случаю дня рождения детей

Участница группы «Неангелы» Слава Каминская развелась с известным хирургом Эдгаром Каминским еще этим летом. Бракоразводный процесс сопровождался взаимными обвинениями и ссорами.

Певица заявляла, что не хотела развода, а хирург и вовсе признался, что успел завести новые отношения и возвращаться к бывшей супруге не собирается.

Но на днях экс-супруги заинтриговали поклонников нежным поцелуем на празднике в честь дня рождения их совместных детей – Лауры и Леона.

Так, на просторы Instagram попало фото момента их «воссоединения», которое запечатлела одна из гостей детского праздника. На снимке Эдгар и Слава целуются, держа в руках праздничные торты.

Ни артистка, ни ее бывший супруг такой поворот событий не комментируют, а на их страницах в Instagram и вовсе нет общих фото с дня рождения детей.