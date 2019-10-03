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    В США продается особняк Курта Кобейна за $7,5 миллиона

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    Курт Кобейн - В США продается особняк Курта Кобейна за $7,5 миллиона
    Курт Кобейн

    На территории дома фронтмен Nirvana покончил с собой

    Дом фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна и его жены Кортни Лав в Сиэтле, штат Вашингтон, выставлен на продажу за $7,5 миллиона. Об этом сообщает CNN. Кобейн и Лав купили этот дом в январе 1994 года и начали жить в нем со своей дочерью Фрэнсис Бин Кобейн.

    5 апреля того же года Кобейн покончил с собой в оранжерее, расположенной на территории у дома. Позже Кортни Лав снесла оранжерею и в 1997 году продала весь дом за $2,9 миллиона.

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    В США продается особняк Курта Кобейна за $7,5 миллиона
    В США продается особняк Курта Кобейна за $7,5 миллиона
    В США продается особняк Курта Кобейна за $7,5 миллиона
    В США продается особняк Курта Кобейна за $7,5 миллиона
    В США продается особняк Курта Кобейна за $7,5 миллиона
    В США продается особняк Курта Кобейна за $7,5 миллиона

    Площадь особняка составляет более 743 квадратных метров, недалеко расположено озеро Вашингтон, парк и сады. В 1999 году на территории у дома построили новый гараж. В особняке есть четыре спальни и четыре ванные комнаты. Остальные фотографии и другие характеристики доступны по ссылке.

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