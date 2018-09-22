Ваза на голове: новый тренд Instagram



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Настоящие вазы из волос

Весит немного, выглядит эффектно — так можно в двух словах описать новый тренд в соцсетях. Заключается он в том, что девушки сооружают из своих волос вазы, в которых размещают живые цветы

Сеть захватил новый флешмоб: модницы сооружают из своих волос настоящие вазы, в которые помещают живые цветы.

Законодательницей нового тренда стала девушка с ником Taylor R из Гонконга, разместившая на своей страничке в Instagram фото причудливой прически.

Как заявляет Тейлор, идея соорудить из своих волос настоящую вазу пришла к ней в голову после того, как на обложке одного из модных журналов она увидела фото Бейонсе с прической, украшенной живыми цветами.

Вазу на голове, как утверждает Тейлор, может сделать любая девушка, обладающая длинными волосами. Для этого необходимо закрепить пластиковую бутылку на голове и «замаскировать» ее волосами и всевозможными аксессуарами для волос. После этого остается только налить в бутылку воды и вставить в нее букет.

Девушки, которые сидят в соцсетях с восторгом подхватили новый тренд и стали выкладывать в Instagram свои «вазы из волос», украшенные живыми цветами.

Кстати, прическе можно вполне найти практическое применение: например, на свидании: подаренные мужчиной цветы точно не завянут на прогулке, если поставить их прямо себе на голову.

Джерело: woman.rambler.ru