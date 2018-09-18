Известная модель вышла на подиум с устройством для сцеживания молока



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерия Гарсия

Необычный показ на Неделе моды в Лондоне стал одним из самых обсуждаемых

В рамках Неделе моды в Лондоне состоялся показ дизайнера Марты Якубовски, который стал весьма необычным.

Дело в том, что на подиум вышла модель Валерия Гарсия с устройством для сцеживания молока, управляемого при помощи мобильного приложения. В июне девушка стала во второй раз мамой.

Этим выходом дизайнер хотела заявить миру о силе и независимости современных женщин. И судя по всему, ей это удалось.

We hit the catwalk yesterday to reveal Elvie Pump at Marta Jakubowski's SS18 fashion show! Elvie Pump will revolutionise the way women breast pump https://t.co/Qbw3HVH2cV #PumpWithPride #breastpump #femtech pic.twitter.com/J4Fo8RzG7u — Elvie (@helloelvie) 15 сентября 2018 г.

Стоит отметить, что такие месседжи во время fashion-показов уже не редкость. Совсем недавно, в рамках модного показа Sports Illustrated Swimsuit модель Мара Мартин вышла на подиум, кормя грудью новорожденную дочь.

Этот поступок разделил заядлых модников на два лагеря: одни хвалили модель за вдохновляющий поступок, другие же обвинили ее в желании привлечь таким образом к себе внимание.

Джерело: graziamagazine.ru