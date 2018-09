Известная модель вышла на подиум с устройством для сцеживания молока

Необычный показ на Неделе моды в Лондоне стал одним из самых обсуждаемых

В рамках Неделе моды в Лондоне состоялся показ дизайнера Марты Якубовски, который стал весьма необычным.

Дело в том, что на подиум вышла модель Валерия Гарсия с устройством для сцеживания молока, управляемого при помощи мобильного приложения. В июне девушка стала во второй раз мамой.

Этим выходом дизайнер хотела заявить миру о силе и независимости современных женщин. И судя по всему, ей это удалось.

We hit the catwalk yesterday to reveal Elvie Pump at Marta Jakubowski's SS18 fashion show! Elvie Pump will revolutionise the way women breast pump https://t.co/Qbw3HVH2cV #PumpWithPride #breastpump #femtech pic.twitter.com/J4Fo8RzG7u