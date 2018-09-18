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    Жизнь

    Известная модель вышла на подиум с устройством для сцеживания молока

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    &nbsp;Валерия Гарсия - Известная модель вышла на подиум с устройством для сцеживания молока
     Валерия Гарсия

    Необычный показ на Неделе моды в Лондоне стал одним из самых обсуждаемых

    В рамках Неделе моды в Лондоне состоялся показ дизайнера Марты Якубовски, который стал весьма необычным.

    Дело в том, что на подиум вышла модель Валерия Гарсия с устройством для сцеживания молока, управляемого при помощи мобильного приложения. В июне девушка стала во второй раз мамой.

    Этим выходом дизайнер хотела заявить миру о силе и независимости современных женщин. И судя по всему, ей это удалось.

    Стоит отметить, что такие месседжи во время fashion-показов уже не редкость. Совсем недавно, в рамках модного показа Sports Illustrated Swimsuit модель Мара Мартин вышла на подиум, кормя грудью новорожденную дочь.

    Этот поступок разделил заядлых модников на два лагеря: одни хвалили модель за вдохновляющий поступок, другие же обвинили ее в желании привлечь таким образом к себе внимание. 

    Джерело: graziamagazine.ru

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