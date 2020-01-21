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    Фото

    Карпаты засыпает: фантастические фото гор

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    Карпаты засыпает: фантастические фото гор

    Укрытые снегом вершины и склоны гор создают впечатление настоящей зимней сказки.

    В этом году зима не балует изобилие снега жителей столицы и большей части Украины, однако на вершинах Карпатских гор сохраняется снежный покров, туристов и местных жителей радует настоящая зимняя погода.

    По данным снеголавинных станций по состоянию на 18 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 26 сантиметров.

    Красочным фотографиями заснеженных вершин Украинских Карпат делятся пользователи социальной сети Facebook.

    Отдыхающим, Которые провели в Карпатах последние праздничные выходные в этом новогодне-рождественских сезоне, открываются сказочные пейзажи.

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    facebook.com/lavyny.official
    facebook.com/lavyny.official
    facebook.com/lavyny.official
    facebook.com/lavyny.official

    Погода в эти дни благоприятствует для зимнего отдыха, хотя любители горнолыжного спорта сетуют, что снега все же маловато.

    фотография Facebook Карпаты
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