Карпаты засыпает: фантастические фото гор
Укрытые снегом вершины и склоны гор создают впечатление настоящей зимней сказки.
В этом году зима не балует изобилие снега жителей столицы и большей части Украины, однако на вершинах Карпатских гор сохраняется снежный покров, туристов и местных жителей радует настоящая зимняя погода.
По данным снеголавинных станций по состоянию на 18 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 26 сантиметров.
Красочным фотографиями заснеженных вершин Украинских Карпат делятся пользователи социальной сети Facebook.
Отдыхающим, Которые провели в Карпатах последние праздничные выходные в этом новогодне-рождественских сезоне, открываются сказочные пейзажи.
Погода в эти дни благоприятствует для зимнего отдыха, хотя любители горнолыжного спорта сетуют, что снега все же маловато.