Карпаты засыпает: фантастические фото гор



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Укрытые снегом вершины и склоны гор создают впечатление настоящей зимней сказки.

В этом году зима не балует изобилие снега жителей столицы и большей части Украины, однако на вершинах Карпатских гор сохраняется снежный покров, туристов и местных жителей радует настоящая зимняя погода.

По данным снеголавинных станций по состоянию на 18 января в Карпатах высота снежного покрова местами составляет до 26 сантиметров.

Красочным фотографиями заснеженных вершин Украинских Карпат делятся пользователи социальной сети Facebook.

Отдыхающим, Которые провели в Карпатах последние праздничные выходные в этом новогодне-рождественских сезоне, открываются сказочные пейзажи.

Погода в эти дни благоприятствует для зимнего отдыха, хотя любители горнолыжного спорта сетуют, что снега все же маловато.