В белье посреди супермаркета: Ратаковски свела с ума поклонников



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/emrata

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередным обнаженным снимком

Соблазнительная знаменитость предстала в полупрозрачном кружевном белье собственной марки среди полок с продуктами в магазине. Соответствующей фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

«Так или иначе, я никогда не постила этот кадр в белье из линии inamoratawoman! Ребята, вы хотите увидеть больше таких кружевных сетов от нас? Скажи мне, что вы хотите, и мы сделаем это», – подписала модель.

В течение дня это фото вскружило голову многим поклонникам Ратаковски. Пост с полуобнаженной Эмили набрал больше 1,5 млн отметок «нравится».

Поклонники засыпали модель комплиментами в комментариях. «Как всегда потрясающая!» — похвалила одна из них. «Идеальное тело», — подхватила вторая. «Выглядишь превосходно», — отметил еще один подписчик. «Больше кружевного белья!» — попросила четвертая фанатка.

Джерело: obozrevatel.com