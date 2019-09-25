  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    В белье посреди супермаркета: Ратаковски свела с ума поклонников

    • Розсилка
    В белье посреди супермаркета: Ратаковски свела с ума поклонников
    instagram.com/emrata

    Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередным обнаженным снимком

    Соблазнительная знаменитость предстала в полупрозрачном кружевном белье собственной марки среди полок с продуктами в магазине. Соответствующей фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

    «Так или иначе, я никогда не постила этот кадр в белье из линии inamoratawoman! Ребята, вы хотите увидеть больше таких кружевных сетов от нас? Скажи мне, что вы хотите, и мы сделаем это», – подписала модель.

    В течение дня это фото вскружило голову многим поклонникам Ратаковски. Пост с полуобнаженной Эмили набрал больше 1,5 млн отметок «нравится».

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    instagram.com/emrata
    instagram.com/emrata
    instagram.com/emrata
    instagram.com/emrata
    instagram.com/emrata
    instagram.com/emrata
    instagram.com/emrata
    instagram.com/emrata

    Поклонники засыпали модель комплиментами в комментариях. «Как всегда потрясающая!» — похвалила одна из них. «Идеальное тело», — подхватила вторая. «Выглядишь превосходно», — отметил еще один подписчик. «Больше кружевного белья!» — попросила четвертая фанатка.

    Джерело: obozrevatel.com

    Читайте також
    фотография модель Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ