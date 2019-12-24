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    Шоу-биз

    Черное боди и роскошные формы: Алина Гросу снялась в пикантной фотосессии (фото)

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    <p>Гросу утверждает, что женщина, особенно творческая, должна всегда быть разной</p> <div></div> - Черное боди и роскошные формы: Алина Гросу снялась в пикантной фотосессии (фото)

    Гросу утверждает, что женщина, особенно творческая, должна всегда быть разной

    Фото: instagram.com/alina_grosu/

    Певица подчеркнула роскошную фигуру откровенными нарядами

    Популярная украинская певица Алина Гросу снялась в пикантной фотосессии. Звезда позировала на фоне неоновых красных огней в черном боди. Наряд идеально подчеркнул роскошную фигуру певицы. Серию снимков звезда опубликовала в своем Инстаграме.

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    Черное боди и роскошные формы: Алина Гросу снялась в пикантной фотосессии (фото)
    Черное боди и роскошные формы: Алина Гросу снялась в пикантной фотосессии (фото)
    Черное боди и роскошные формы: Алина Гросу снялась в пикантной фотосессии (фото)
    Черное боди и роскошные формы: Алина Гросу снялась в пикантной фотосессии (фото)
    Черное боди и роскошные формы: Алина Гросу снялась в пикантной фотосессии (фото)
    Фото: instagram.com/alina_grosu/

    «Была я в образе монахини, была и сдержанной, а иногда и откровенной. Была я такой, потому что женщина должна все время экспериментировать, чтобы понять и найти себя, как в музыке и творчестве, так и в образах. Хуже, когда ты постоянно одинакова. сейчас я чаще оголяю душу, чем тело, но это сейчас», - заинтриговала знаменитость.

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    знаменитости певица Алина Гросу шоу-бизнес
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