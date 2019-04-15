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    Шоу-биз

    Стали известны имена финалистов проекта «Подиум»

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    Стали известны имена финалистов проекта «Подиум»

    По результатам восьмой недели проект покинули сразу два дизайнера

    Полуфинал проекта «Подиум» получился очень насыщенным – сначала дизайнеры шили концертные костюмы для группы Open Kids, потом делали из дешевой обуви произведения искусства. А в финальном конкурсе участники шили платья для звездных невест – певиц Ани Добрыдневой, Насти Востоковой, MamaRika, ведущей канала М1 Emma D и бизнесвумен, блогера Сабины Мусиевой.

    «Когда мы решали, кто пройдет в финал, то опирались не только на результаты недели, – говорит эксперт реалити Иван Супрун. – А учитывали весь путь участника на проекте».

    В итоге «Подиум» покинули дизайнер из Белой Церкви Кристина Эруотор и нигериец Самюэль Эфеогхене. 

    «Кристина показала самый большой рост на проекте из всех участников, – считает Иван Супрун. – Объективно, вначале она была слабее конкурентов. Но все равно дошла до полуфинала. И это – уже огромный повод для гордости. Мода – это язык. И языком Кристины, я уверен, будут общаться тысячи украинок. Для финала, к сожалению, ей не хватило уверенности в себе».

    «Самюэль – очень талантливый дизайнер, – говорит эксперт проекта Ольга Слонь. – Очень креативный парень. Он шьет просто невероятные вечерние платья. Но дело в том, что на проекте он не хотел выходить за рамки своего комфорта и своих платьев».

    И Кристина, и Самюэль не смогли сдержать слез. Но оба после проекта продолжили создавать одежду.

     «На «Подиуме» я многому научилась, –  рассказала Кристина. – Прошла огромную fashion-школу, которая мне уже пригодилась. Было обидно уходить, но я понимала, что сама виновата в своем поражении. Мне не хватало уверенности в себе. Я сама себя поставила в рамки, из-за которых не могла раскрепоститься и показать сумасшедший дизайн. Но все еще впереди!»

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    Стали известны имена финалистов проекта «Подиум»
    Стали известны имена финалистов проекта «Подиум»
    Стали известны имена финалистов проекта «Подиум»
    Стали известны имена финалистов проекта «Подиум»

    Тем временем мы можем назвать финалистов проекта – это дизайнер Кирилл Харитонцев, Ира Навельская и Сергей Середа. Кто из них станет победителем первого сезона «Подиума» поклонники узнают уже в эту субботу.

     

     

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