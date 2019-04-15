Стали известны имена финалистов проекта «Подиум»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По результатам восьмой недели проект покинули сразу два дизайнера

Полуфинал проекта «Подиум» получился очень насыщенным – сначала дизайнеры шили концертные костюмы для группы Open Kids, потом делали из дешевой обуви произведения искусства. А в финальном конкурсе участники шили платья для звездных невест – певиц Ани Добрыдневой, Насти Востоковой, MamaRika, ведущей канала М1 Emma D и бизнесвумен, блогера Сабины Мусиевой.

«Когда мы решали, кто пройдет в финал, то опирались не только на результаты недели, – говорит эксперт реалити Иван Супрун. – А учитывали весь путь участника на проекте».

В итоге «Подиум» покинули дизайнер из Белой Церкви Кристина Эруотор и нигериец Самюэль Эфеогхене.

«Кристина показала самый большой рост на проекте из всех участников, – считает Иван Супрун. – Объективно, вначале она была слабее конкурентов. Но все равно дошла до полуфинала. И это – уже огромный повод для гордости. Мода – это язык. И языком Кристины, я уверен, будут общаться тысячи украинок. Для финала, к сожалению, ей не хватило уверенности в себе».

«Самюэль – очень талантливый дизайнер, – говорит эксперт проекта Ольга Слонь. – Очень креативный парень. Он шьет просто невероятные вечерние платья. Но дело в том, что на проекте он не хотел выходить за рамки своего комфорта и своих платьев».

И Кристина, и Самюэль не смогли сдержать слез. Но оба после проекта продолжили создавать одежду.

«На «Подиуме» я многому научилась, – рассказала Кристина. – Прошла огромную fashion-школу, которая мне уже пригодилась. Было обидно уходить, но я понимала, что сама виновата в своем поражении. Мне не хватало уверенности в себе. Я сама себя поставила в рамки, из-за которых не могла раскрепоститься и показать сумасшедший дизайн. Но все еще впереди!»

Тем временем мы можем назвать финалистов проекта – это дизайнер Кирилл Харитонцев, Ира Навельская и Сергей Середа. Кто из них станет победителем первого сезона «Подиума» поклонники узнают уже в эту субботу.