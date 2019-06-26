В гостях у бабушки: 10 фотографий, которые вернут вас в детство



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© Prostoilogin / pikabu

Парное молоко, абрикосы с дерева и крики петухов по утрам - все это напомнит многим о бабушках и дедушках

Каждый из нас в детстве ждал этого момента: на календаре начало июня, вокруг запах зеленой травы и полевых цветов и впереди все лето. Каникулы в бабушкином доме, с его уютом и вкусными пирожками, парным молоком и свежими ягодами, навсегда останутся в памяти как один из лучших моментов жизни.

Джерело: adme.ru