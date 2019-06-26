  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    В гостях у бабушки: 10 фотографий, которые вернут вас в детство

    • Розсилка
    В гостях у бабушки: 10 фотографий, которые вернут вас в детство
    © Prostoilogin / pikabu

    Парное молоко, абрикосы с дерева и крики петухов по утрам - все это напомнит многим о бабушках и дедушках

    Каждый из нас в детстве ждал этого момента: на календаре начало июня, вокруг запах зеленой травы и полевых цветов и впереди все лето. Каникулы в бабушкином доме, с его уютом и вкусными пирожками, парным молоком и свежими ягодами, навсегда останутся в памяти как один из лучших моментов жизни.

    Джерело: adme.ru

    Читайте також
    фотография отдых
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ