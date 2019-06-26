В гостях у бабушки: 10 фотографий, которые вернут вас в детство
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Парное молоко, абрикосы с дерева и крики петухов по утрам - все это напомнит многим о бабушках и дедушках
Каждый из нас в детстве ждал этого момента: на календаре начало июня, вокруг запах зеленой травы и полевых цветов и впереди все лето. Каникулы в бабушкином доме, с его уютом и вкусными пирожками, парным молоком и свежими ягодами, навсегда останутся в памяти как один из лучших моментов жизни.
Многие из нас с бесконечной теплотой вспоминают те дни, когда можно было бегать босиком по зеленой траве и пить ледяную воду из колодца. Наша фотоподборка напомнит вам о том, как это было здорово.
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Джерело: adme.ru