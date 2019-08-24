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    За кадром известных фильмов: забавные фото со съемочных площадок

    • Розсилка
    За кадром известных фильмов: забавные фото со съемочных площадок
    boredpanda.com

    Клоун из картины «Оно» фотографируется с малолетними поклонниками, или как Кейт Уинслет из «Титаника» готовится к съемкам драматической сцены в детском надувном бассейне

    Фильмы обладают удивительной способностью – они могут перенести нас в совершенно другой мир, где возможно все. Правда, мало кто задумывается над тем, как режиссерам и актерам удалось добиться ошеломляющего результата, превратив фантазию в телеэкранную реальность. 

    Так, при просмотре триллера режиссера Стивена Спилберга в жилах стынет кровь. Но если обратить внимание на забавные кадры со съемочной площадки, то можно увидеть, что акулы не так уж и опасны, ведь в картине они – ненастоящие.

    Думаете, Фродо и его верные помощники действительно покоряли вершины и сутками не останавливались на пути к цели? Как бы ни так! Иногда их подвозили на вертолете.

    Даже самые драматические сцены можно превратить в смешные кадры. Например, в фильме «Титаник» ми видели печальную картину, когда практически все пассажиры корабля утонули и замерзли, а Роза Доусон спаслась благодаря любимому и куску дерева. 

    На самом деле, женщина даже не собиралась тонуть, ведь съемки этой сцены проходили в небольшом надувном бассейне.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    А страшный клоун из «Оно» не такой уж и страшный, если с ним фотографируются дети, не так ли? Также он боится дождя и устает от утомительных съемок.

    Джерело: boredpanda.com

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