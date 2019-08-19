В сети появились раритетные фотографии Аллы Пугачевой для Vogue



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viva.ua

Для фанатов эти кадры стали настоящей сенсацией, они увидели совершенно другую Пугачеву

В сети появились фотографии Аллы Пугачевой, сделанные в 1999 году для журнала Vogue.

Фотосессия была сделана для российской версии журнала. Автором съемки стал фотограф Робин Деррик, ставший позднее креативным директором британского Vogue.

Тогда Пугачева разругалась с главным редактором журнала Аленой Долецкой по поводу видения съемки. Впоследствии журналист решила поговорить с певицей и спокойно объяснить ей ситуацию. В итоге примадонна предстала в журнале с длинными прямыми волосами и в плаще.

Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.

Поклонники остались в восторге от снимков. «Как ей идет такой стиль», «Красавица, совсем не изменилась, а ведь прошло двадцать лет», «Побольше бы таких крутых фотосессий», «Она неподражаема», — написали пользователи сети.

Джерело: obozrevatel.com