Александр Усик встретился с голливудской звездой (фото)



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instagram.com/usykaa

Украинец в настоящий момент находится в Лос-Анджелесе, где продолжает подготовку к своему дебютному бою в супертяжелом весе

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик сообщил фанатам о своем знакомстве с известным голливудским актером Марком Уолбергом. Фото со звездой кинематографа Александр опубликовал в Instagram.

«Познакомился с голливудским актером, очень позитивным человеком и скромным Марком Уолбергом», – подписал фотографию Усик.

instagram.com/usykaa

Следующий бой Александра Усика состоится 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго (США). Бой пройдет в супертяжелом весе, в котором украинец до этого никогда не выступал.

Все детали по бою Усика будут известны на следующей неделе. В частности, на следующей неделе Александр узнает против кого он будет сражаться.

Марк Уолберг – американский актер, продюсер, модель, филантроп, музыкант. Прорывом в карьере стала главная роль в драме «Ночи в стиле буги», щедро отмеченной критиками по всему миру.

Последовавшие работы в успешных блокбастерах «Идеальный шторм», «Планета обезьян», «Ограбление по-итальянски», «Отступники», «Макс Пэйн», а также номинация на премию «Оскар» закрепили за ним статус звезды.

Джерело: 24tv.ua