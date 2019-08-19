Звезда «Однажды в Голливуде» на обложке Vogue: яркие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.com.au

Австралийский Vogue представил сразу четыре обложки с актрисой, сыгравшей Шэрон Тейт в ленте «Однажды в Голливуде»

Популярная актриса, которая сыграла главную роль в долгожданном фильме «Однажды в Голливуде».

Интересно то, что интервью, которое издание опубликовало на своих страницах, Робби дала режиссеру фильма Квентину Тарантино.

Марго, которая родилась в австралийском штате Квинсленд, вспомнила времена, как восемь лет назад переехала из Австралии в США для роли Лоры Кэмерон в телесериале «Пан Американ». В свое время, в 2008 году, популярность ей принесла роль Донны Фридмен в сериале «Соседи».

«Помню, как продюсеры не очень были рады, услышав мой акцент. Я – уроженка Квинсленда, и мой акцент был настолько австралийский, что продюсеры «Соседей» наняли диалект-тренера, чтобы он научил меня... За три года съемок в «Соседях» я нашла агента, Арана Майкла, и он начал помогать мне, когда я решила, что хочу развиваться в этой сфере. Как-то я сказала Арану: «Мне нужно в Америку. Я не хочу упустить свой шанс». Мне тогда было 18»,– вспомнила знаменитость.

Актриса, которая сначала сомневалась в своих возможностях достичь успеха в США, призналась: «До этого я думала, что обязательно нужно родиться в Голливуде или знать кого-то в этой области».





Джерело: vogue.com.au