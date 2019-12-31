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    Фото

    Жена Медведчука показала детское фото

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    Жена Медведчука показала детское фото

    Украинская телеведущая и жена народного депутата от ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, Оксана Марченко опубликовала в Сети редкое детское фото

    46-летняя звезда решила порадовать фанов снимком из своего семейного архива. В частности, Марченко опубликовала в Instagram фото, сделанное в детском саду на утреннике с Дедом Морозом.

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    instagram.com/oksana.marchenko.official

    В подписи телезвезда поделилась воспоминанием из детства, а также рассказала, что всегда была ответственной:

    «Друзья, я очень хорошо помню свои утренники в детском саду. Но так получалось, что каждый утренник я болела. Надо отдать должное моей маме, у которой сердце обливалось слезами, но я требовала отвезти меня в сад, потому что был выучен стих и меня ждал Дед Мороз. По сути ничего не изменилось: я такая же ответственная и по-прежнему верю в чудеса», — написала она.

    Оксана Марченко фотография телеведущая
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