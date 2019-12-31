Жена Медведчука показала детское фото



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Украинская телеведущая и жена народного депутата от ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука, Оксана Марченко опубликовала в Сети редкое детское фото

46-летняя звезда решила порадовать фанов снимком из своего семейного архива. В частности, Марченко опубликовала в Instagram фото, сделанное в детском саду на утреннике с Дедом Морозом.

instagram.com/oksana.marchenko.official

В подписи телезвезда поделилась воспоминанием из детства, а также рассказала, что всегда была ответственной:

«Друзья, я очень хорошо помню свои утренники в детском саду. Но так получалось, что каждый утренник я болела. Надо отдать должное моей маме, у которой сердце обливалось слезами, но я требовала отвезти меня в сад, потому что был выучен стих и меня ждал Дед Мороз. По сути ничего не изменилось: я такая же ответственная и по-прежнему верю в чудеса», — написала она.